FFK vant endelig hjemme – i medaljekampen for fullt etter FKH-seier

Tabelljumbo FK Haugesund så ut til å bli fjerde lag på rad som tok bortepoeng mot Fredrikstad, noe som ville sendt laget opp til kvalifiseringsplass. I stedet fikk Traoré nikke inn fra kort hold etter to av fire tilleggsminutter.

En annen innbytter, Johannes Bjartalid, la inn i feltet. FKH-spiller Anders Bloch Bærtelsen var uheldig og stusset ballen slik at den falt akkurat på hodet til Traoré.

– Fucking great! Jeg synes vi fortjente å vinne, og jeg er glad for å score, sa matchvinneren.

Med seieren klatret FFK opp på samme poengsum som fjerdeplasserte Molde, og bre to poeng fra Viking og Brann på sølv- og bronseplass.

Brann kommer til Fredrikstad søndag.

For Haugesund var det et tungt tap som gjør at laget fortsatt er sist på tabellen.

Fredrikstad gikk offensivt ut på jakt etter den etterlengtede hjemmeseieren, og Morten Bjørlo satte FKH-keeper Egil Selvik på prøve før det var spilt to minutter.

I det 12. minutt trengte landslagskeeperen hjelp for å frede målet. Jeppe Kjær forserte i feltet og slo skrått ut fra dødlinja. Sondre Sørløkk var klar til å sette ballen i mål, men Oscar Krusnell kastet seg inn og blokkerte. Stian Stray Molde var først på returen og skjøt mot hjørnet, men Selvik sto i veien.

FKH hadde også mye å spille for og yppet seg framover. På kontringen etter FFKs dobbeltsjanse skjøt Sondre Liseth godt nok til at FFK-keeper Jonathan Fischer måtte gjøre en fin redning.

Et par minutter senere la FKH-spiller Mikke Hope inn fra høyre, og Julius Eskesen nikket rett utenfor lengste stolpe.

Store sjanser

Det var Fredrikstad som kom til de største sjansene, og i det 32. minutt skjøt Molde fra god posisjon etter forarbeid av Bjørlo. Ulrik Fredriksen blokkerte skuddet rett foran streken, men Selvik hadde kastet seg bak ham og ville mulighens ha reddet.

I pausen ble Henrik Skogvold presentert som Fredrikstad-spiller etter overgangen fra Lillestrøm, men det var gjestene som løftet seg etter sidebytte.

Ti minutter inn i den andre omgangen kom 19-åringen Sander Innvær til en kjempesjanse da han ble spilt gjennom av Mathias Dahl Sauer. Han holdt en FFK-forsvarer fra livet og prøvde å slå tunnel på Fischer, men målvakten reddet med beinet.

Det ble en kamp som sto og vippet, og der begge hadde lyst på tre poeng. I det 72. minutt var Fredrikstad veldig nær, da innbytter Mai Traoré skjøt fra god posisjon og så Selvik gjøre en fantomredning.

Annullert

Tre minutter senere banket Sory Ibrahim Diarra ballen i nettet, men han var så vidt offside da han ble spilt fram.

På overtid skulle det lykkes for Fredrikstad, og endelig kunne hjemmefansen feire en seier på egen stadion.

Fredrikstad er i en rekke med fire hjemmekamper på rad, og søndag kommer medaljerival Brann på besøk. Haugesund skal spille en ny bortekamp i Østfold, mot Sarpsborg.

Onsdagens kamp tilhørte 12. runde, der de andre kampene ble spilt i slutten av juni. Den ble utsatt på grunn av skifte av banedekket på Fredrikstad stadion.

