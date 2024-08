Kunne endelig juble for tre poeng på Ekeberg: – Fryktet vi aldri ville vinne

KFUM ARENA (Dagsavisen): Vi er over halvveis i seriespillet og omsider seiret KFUM Oslo på egen hjemmebane. Den satt langt inne for Johannes Moesgaard og laget som har tatt skalper på bortebane, men som har irritert seg over den dårlige hjemmeformen.

– Det er en glød i dette laget som jeg ser at andre lag mangler. Vi har et forsvar nå som kan stå imot, selv med en mann mindre i nesten hele andreomgang. Og når vi omsider tar mulighetene våre i det offensive spillet, da blir det bra, sier en lettet og fornøyd Johannes Moesgaard til Dagsavisen etter kampen.

– Vi liker rekorder

At det ble Rosenborg som ble slått var også passende. Ingen har klart å slå trønderne i begge seriekampene siden 80-tallet. En tilsynelatende vanlig hjemmeseier fikk dermed et historisk sus over seg, i tillegg foran et rekordstort publikum. 3300 solgte billetter ble det opplyst om i den hete augustvarmen.

– Rosenborg er det største laget vi har i Norge. At det ble dem det skulle løsne mot er passende, for vi liker å sette rekorder her på Ekeberg. Jeg fryktet at vi skulle gå hele sesongen uten å vinne her, innrømmer Moesgaard.

Da Rosenborg ble slått på Lerkendal i mai grep KFUM mulighetene bak forsvaret. Den samme oppskriften var det Moesgaards menn jobbet etter i dag.

– Jeg sa til gutta at det var noe uforløst over oss. Forsvarsspillet er på plass. Vi er seige å bryte ned. Og med det angrepsspillet vi har i oss, da er det lov å håpe om Eliteseriespill også i 2025, sier Moesgaard.

Johannes Moesgaard kunne endelig smile for tre poeng hjemme på Ekeberg (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Bortesokkene ble avgjørende

En Johannes Nunez tilbake fra skade ble toneangivende for det avgjørende målet. Han kombinerte på små flater med Teodor Haltvik, og fikk sent ballen videre til Moussa Njie. Han ble felt og Nunez fikk ballen i mål etter to forsøk.

– Det er et bra angrep. Det er sånt vi har i oss. Jeg sa til Teodor at han lett kan spille meg på førstetouch. Han gjorde det og da var det bare å sende ballen videre til Moussa i bakrom, sier Nunez som det løsnet for personlig også i dag. – Jeg har en assist, men dette var min første scoring på hjemmebane, i tillegg til første seier. Det er deilig, det har vært tøft å se på fra tribunen, sier han.

– Fornøyd med straffen?

– Det er en dårlig straffe, men husk at returen er vanskeligere å sette. Etter å ikke ha scoret hjemme har jeg blitt litt overtroisk. Derfor tok jeg på meg bortesokkene i dag, og da satt den, sier Nunez som også påser å hylle kaptein Robin Rasch for å la han ha straffansvaret.

Johannes Nunez var tilbake fra skade, og ble matchvinner da han satte inn KFUM Oslo sin avgjørende scoring mot Rosenborg (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

– Passet meg godt

At KFUM tok ledelsen på et spillemål overrasket ikke Nunez, som allerede i fjor så at Kåffa var et bedre lag enn Rosenborg. Men da han ble byttet ut var det lenge igjen, og Haitam Aleesami hadde akkurat fått sitt andre gule kort.

– Det tar litt tid å bli vant til å se kampen fra sidelinjen, men for en fantastisk jobb gutta bak der gjør. De spiller med hjertet utenfor drakta, noe et lag som Rosenborg mangler, sier Nunez.

Bakerst i banen sto Emil Ødegaard en meget god kamp, det samme gjorde Momodou Njie, som tok forsvarskampen på strak arm.

– Det passet meg godt. Jeg har ikke noe imot å stange ut ball etter ball. Jeg følte vi hadde god kontroll på dem, selv med en mann færre på banen, sier Njie.

Da Aleesami ble utvist kom Dadou Gaye inn, for første gang i comebacket i Kåffa-drakta, og han viste baller. I venstre midtstopperposisjon tok han ansvar og var delaktig i den solide forsvarsjobben som ble lagt ned i sluttminuttene.

– Han ble kastet rett i ilden og utførte oppgaven med bravur. Jeg er stolt over det. Det er mye god fotball i beina hans som vi skal få i gang, sier Johannes Moesgaard som nå har ledet KFUM til sju poeng unna Europa. Det synges stadig om Champions League på Ekeberg.

