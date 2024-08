Historisk inntektsrekord i norsk klubbfotball – Molde bokførte 345 millioner

Ferske tall knyttet til økonomien i norske toppklubber ble lagt fram på et pressetreff på Ullevaal stadion torsdag. Rapporten Toppfotballbarometeret er produsert av Deloitte på oppdrag fra Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner.

Den tar for seg den økonomiske utviklingen i klubbene på toppen av fotballpyramiden i Norge. For første gang er både Eliteserien og Toppserien inkludert.

Tallene som ble presentert viser at det kommer mer penger inn i norsk fotball enn noen gang før. En kombinasjon av suksess i Europa, ny medieavtale og eventyrlige spillersalg pekes på som årsaken.

Molde troner på inntektstoppen blant klubbene. Romsdalsklubben bokførte til sammen inntekter på 345 millioner kroner. Salget av David Datro Fofana til Chelsea bidro til det. Sivert Mannsverk gikk også til Ajax.

Totalt 352 millioner

Medvirkende var det naturligvis også at klubben gikk videre fra gruppespillet i europaligaen og innkasserte ytterligere inntekter i cupspillet.

Ved siden av Molde deltok også Bodø/Glimt, Brann og RBK i europeiske turneringer i fjor. Det ga klingende mynt i kassa.

Totalt spilte de fire herrelagene og Branns kvinnelag inn 352 millioner kroner i premiepenger fra sine Europa-eventyr.

– Det er bra at våre klubber opplever at flere inntektskilder vokser. Veksten er ett av flere bevis på hvordan norsk fotball har tatt store steg de siste årene. I vår bransje henger sportslige resultater og økonomi åpenbart tett sammen. Nettopp derfor er det svært positivt at vi ser vekst i sponsorinntekter, publikumsinntekter og spillersalg hos nesten alle klubbene, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Jens Haugland.

Toppserien i vekst

Emilie Finnevolden Gooderham, prosjektleder for Toppfotballbarometeret hos Deloitte, peker på at inntektene har økt både i de store og i de mindre klubbene. Samtidig er forskjellene klubbene imellom store.

I tillegg viser rapporten som ble lagt fram torsdag at utgiftene øker i takt med inntektene.

– Selv om 2023-sesongen bød på høye inntekter for norske klubber, økte kostnadene omtrent tilsvarende. Derfor er det viktig at klubbene fremover legger seg på et utgiftsnivå de kan bære over tid, tross større spillersalg og Europa-spill, sier Gooderham.

I Toppserien for kvinner opplevde flere av klubbene inntektsvekst i 2023, mye takket være ny TV-avtale. Samtidig økte også inntektene fra sponsorer, og totalt var inntektsveksten på 30 prosent i fjor.

Norge ligger likevel litt bak den generelle trenden i Europa. Omsetningen i de 15 største europeiske kvinneklubbene økte nemlig med hele 60 prosent i samme periode.

– Kvinnefotballen globalt er i eventyrlig vekst. I Norge har også utviklingen vært fantastisk de siste årene, mye takket være investeringene fra samarbeidspartnere, mediepartnerne og klubbene selv. Men vekstpotensialet er fremdeles stort, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

---

Inntekter for klubbene i Eliteserien i 2023:

* Molde 345 millioner

* Brann: 283 millioner

* Bodø/Glimt: 269 millioner

* Rosenborg : 201 millioner

* Viking: 146 millioner

* LSK: 144 millioner

* VIF: 106 millioner

* Tromsø: 96 millioner

* Sarpsborg 08: 96 millioner

* Strømsgodset: 89 millioner

* Odd: 83 millioner

* AAFK: 79 millioner

* Stabæk: 74 millioner

* FKH: 72 millioner

* HamKam: 65 millioner

* Sandefjord: 56 millioner

