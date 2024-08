Ryktet stjerneovergang kan knuse Tour-drømmen for Uno-X: – Bekymring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alaphilippe har de siste sesongene vært en del av Soudal-Quick-Step. Nylig bekreftet det belgiske laget at samarbeidet avsluttes etter sesongen.

Samtidig har flere troverdige kilder, blant dem sykkelbloggen Inner Ring, meldt at franskmannen er på vei til fremadstormende Tudor. Gazzetta dello Sport skrev det samme under årets Giro d'Italia.

Det sveitsiskbaserte laget, som har klokkemerket med samme navn som sponsor, har store ambisjoner og styres av den tidligere stjernesyklisten Fabian Cancellara. I øyeblikket befinner det seg i likhet med Uno-X på nivå to i sykkelsporten.

Allerede foran 2024-utgaven av Tour de France ble Tudor sett på som en konkurrent til Uno-X-laget om det ene av to wildcard til rittet. Med Alaphilippe i rytterstallen kan bildet fort endre seg.

– Ryktene viser at Tudor er veldig offensive og har en plan. Hvis de henter Alaphilippe, og han presterer bra, blir det en tøff kandidat til wildcardplassene, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til NTB.

– Det er ikke opplagt at Tour de France velger Uno-X framfor Tudor med Alaphilippe og Marc Hirschi. Det vekker bekymring, legger han til.

Fransk fortrinn?

Tour de France-arrangør ASO er kjent for å ville ha de største stjernene i sykkelsirkuset med på den franske landeveien. Alaphilippe kan dermed fort bli Tudors sikre inngangsbillett i 2025.

Signeringen av Alexander Kristoff bidro på tilsvarende måte da Uno-X fikk Tour-debuten i fjor.

– Alaphilippe er en fransk yndling. Blir det kjempesuksess for Alaphilippe, er han en mann Tour de France gjerne vil se, konstaterer Kaggestad.

Tar Tudor det ene wildcardet til neste års ritt, må Hushovd og Uno-X sikte seg inn på det andre. Hovedkonkurrenten der synes å være TotalEnergies. Edvald Boasson Hagens tidligere arbeidsgiver er fransk og har således trolig et fortrinn i Tour de France-kampen.

– De har en svær sponsor med lange tradisjoner i fransk sykkelsport. Det sitter veldig langt inne å ikke ta med dem så lenge satsingen er på et jevnt nivå, sier Kaggestad.

TotalEnergies beviste i tillegg at laget er konkurransedyktig under årets Tour. Anthony Turgis tok en sterk seier på etappe nummer ni med start og målgang i Troyes.

– Uno-X har rent sportslig syklet veldig bra og bedre, men Total Energies har mye fransk talent og potensial. Det gjør det krevende, analyserer Kaggestad videre.

Svær markedsverdi

Julian Alaphilippe har måttet tåle kritikk, blant annet av den fargerike Soudal-Quick-Step-sjefen Patrick Lefevre, for ikke å levere resultater som står i stil med lønningsposen han får. Sist helg viste han imidlertid glimt av gammel storhet ved å bli nummer to i Clasica San Sebastián.

Der ble han nummer to bak nevnte Hirschi, som nylig ble klar for Tudor fra neste sesong. Sveitseren har de siste årene vært lagkamerat med Vegard Stake Laengen i stjernetunge UAE.

Det vil være et tungt tilbakeslag hvis Uno-X forsvinner ut av verdens fremste sykkelritt.

– Tour de France er det aller største. Det er det alle snakker om, og blir fulgt av selv dem som ikke er interessert i sykling. Det har en enorm markedsverdi for Uno-X. Så det vil være veldig kjedelig om de ikke får plass, sier Kaggestad.

Han frykter at Uno-X-lagets økonomiske begrensninger også kan spille inn.

– Jeg har inntrykk av at Uno-X ikke kommer til å legge til så veldig mye mer i budsjettet for å hente dyre ryttere, sier sykkeleksperten.

Det er ikke kjent hvile forsterkninger Uno-X eventuelt får inn mot neste sesong, men danske Andreas Kron er nevnt som en høyaktuell kandidat. Han kommer fra Lotto-Dstny-laget.

