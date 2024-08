Cort sikret sammenlagtseieren i Arctic Race of Norway: – Utrolig sterkt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uno-X ledet an i feltet og jaktet bruddet som stadig var 50 sekunder foran med fire kilometer igjen til mål. Like før målseilet hentet de inn utbryterne, og Cort sikret sammenlagtseieren da han var først over målstreken.

– Vi trengte ikke å kjøre for etappeseieren, men til slutt lykkes vi jo perfekt med både etappeseier og sammenlagtseier. Det er utrolig sterkt av laget, sa dansken til TV 2.

– Det var en fantastisk dag. Hele laget skal ha en stor ære for det vi får til i dag. Magnus leverer på magisk vis, sa Jonas Abrahamsen.

Alexander Kristoff syklet den andre og tredje etappen i ledertrøya etter å ha seiret på de to første etappene. Etter den tredje etappen tok lagkamerat Cort over trøya.

Kamiel Bonneu fra Team Flanders var bare ett sekund bak før onsdagens avsluttende etappe. Belgieren vant tirsdagens etappe i ensom majestet.

Les også: Bonneu vant tredje etappe i Arctic Race – Cort tok over ledertrøya