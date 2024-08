Britisk OL-ikon avslutter karrieren: – Det føles veldig surrealistisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Daley bekreftet beslutningen om å gi seg overfor flere medier, blant dem BBC og Vogue, da han returnerte til England fra Frankrike mandag.

30-åringen er Storbritannias mest suksessrike stupeutøver noensinne. Han står med i alt fem olympiske medaljer, og under sommerlekene i Tokyo for tre år siden fikk han gullet han hadde drømt om hele karrieren.

I Paris ble det sølv i øvelsen 10 meter synkronstup.

– Jeg måtte ta denne avgjørelsen på et tidspunkt, og dette føles som det rette tidspunktet, sier Daley om å gi seg.

OL-debut som 14-åring

Daley ble stor stjerne nærmest over natten da han konkurrerte under OL i Beijing i 2008. Den gang var han bare 14 år gammel.

Fire år senere i London tok han bronse både i 10 meter stup, og i Rio i 2016 ble det samme valør i synkronkonkurransen fra 10 meter.

Daley trakk seg konkurranser etter gullet i Tokyo i 2021, men bestemte seg så for å gjøre comeback og fortsette mot et femte OL. Målet der var å konkurrere foran sine to barn.

Beslutningen om å legge opp tok han før lekene i Paris.

– Det føles veldig, veldig surrealistisk. Jeg følte meg så utrolig nervøs for å gå inn i dette, vel vitende om at det var mitt siste OL, sier Daley til Vogue.

Strikket OL-genser

– Det var mye press og forventninger. Jeg var klar for å bli ferdig med det. Men da jeg gikk ut i arenaen og så mannen min (Lance) og barna (Robbie og Phoenix) og vennene mine og familien min blant publikum, tenkte jeg «Vet du hva? Det er akkurat derfor jeg gjorde dette», sier legger han til.

Daley fikk også oppmerksomhet under Paris-OL fordi han viste ferdigheter med strikketøyet. I løpet av mesterskapet jobbet han med en selvstrikket OL-genser med påskriften «Paris 24» på brystet.

Der var A-en selvfølgelig formet som Eiffeltårnet, og det britiske flagget var strikket i en bord nederst på genseren. På Tiktok og Instagram ga han strikketips og viste fram hvordan han lager fargerike kreasjoner med garn og strikkepinner.

