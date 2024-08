Støre åpen for norsk OL-søknad – vil ha samtale med toppidrettssjefen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fortalte Støre i et intervju med NTB da han i helgen gjestet sommer-OL i Paris. Statsministeren svarte på spørsmål om en mulig norsk OL-søknad etter at toppidrettssjef Tore Øvrebø hadde uttalt at han ønsker OL til Norge «så fort som mulig».

– For det første synes jeg det er et fint budskap fra toppidrettssjefen. Det ville vært veldig rart om ikke Norge har ambisjon om det. Og så skal jeg være varsom med å trekke flere konklusjoner enn at dette synes jeg vi skal ha en samtale om, sier Støre.

Han påpeker at det bør være enighet på flere fronter om hvordan en eventuell norsk OL-søknad skal se ut.

– Hvis Norge skulle gjøre dette, så måtte det være en del av noe vi er enige om, noe som blir prioritert og som vi kunne gjøre på vår måte. Vi har i vår regjering sagt at Norge bør kunne arrangere store idrettsarrangementer fordi vi er opptatt av stor idrett. Så jeg vil ikke lukke døra for det, men det er ganske langt fram til å åpne den også, sier Støre.

Vinterlekene i 2038 er første OL som det kan være aktuelt for Norge å sikte seg inn på.

– Flere leker er allerede tildelt, både i 2030 og 2034, som betyr at første mulighet er 2038. Da begynner jo barnebarna til de som var med i Lillehammer, å bli voksne, så det er jo på tide at de får sjansen til å oppleve noe lignende, sa Øvrebø til Discovery i forrige uke.

Norge har to ganger tidligere arrangert vinter-OL – i Oslo i 1952 og i Lillehammer i 1994.