Vektløfting: Solfrid Koanda tok OL-gull i 81-kilosklassen

Det skjer bare fire år etter at hun startet opp med idretten sin. På den tiden er hun blitt verdensmester to ganger og europamester tre ganger. Nå kan hun legge et olympisk gull til samlingen.

Koanda startet lørdagens konkurranse ved å tangere sin personlige rekord i rykk med 117 kilo i første forsøk. På forsøk nummer to la hun på 121 kilo, og det fikk hun til selv om hun måtte grave dypt.

Da ecuadorianske Neisi patricia Dajomes Barrera løftet 122, prøvde Koanda seg på 124 kilo. Det fikk hun ikke til, men hadde et godt utgangspunkt før støt. Løftet på 124 kilo hadde vært olympisk rekord om hun hadde klart det.

I støt greide Koanda å løfte 154 kilo, og ingen kunne slå totalsummen på 275 kilo. Det er ny personlig bestenotering for henne.

Koandas sammenlagtrekord var 272 kilo. I rykk hadde hun 117 kilo før OL, mens hun har løftet 156 kilo i støt. Alle Koandas personlige rekorder er nordiske rekorder.

I OL måtte hun ned fra 87-kilosklassen til 81 kilo.

– Hvis man ser på innveiingsvekta så har jeg ikke ligget som en fullverdig 87-er. Jeg har vært en lett 87-er. Det har vært en mening og en plan bak vektreduksjonen. Det har ikke vært så altfor dramatisk, og jeg har også stilt i 81-kilosklassen før. Det måtte jeg for å kvalifisere meg. Dette er en del av jobben min, sa hun til NTB før OL-starten.

25-åringen fra Sørlandet har finsk mor og far fra Elfenbenskysten, og utviklingen hennes har vært enorm siden hun fant idretten som elsker.

