Medier: Manchester United enig med Bayern München om overgang for tidligere Ten Hag-elev

The Athletic skriver at Bayern har akseptert et bud på 45 millioner euro (530 millioner norske kroner). Klubbene skal ifølge den anerkjente journalisten David Ornstein ha forhandlet om nederlenderen i flere uker.

Sky Sports opererer på sin side med en sum på 50 millioner euro.

Nederlenderen er ventet å skrive under på en femårskontrakt.

De Ligt spilte under Erik ten Hag i Ajax før han signerte for Juventus i 2019.

Ifølge The Athletic-artikkelen har Manchester United også fått godkjent et bud på høyreback Noussair Mazraoui. Ornstein skriver at overgangen avhenger av at den engelske klubben selger Aaron Wan-Bissaka til West Ham, noe som ifølge Sky Sports og BBC skal være nær forestående.

De Ligt forlot Juventus til fordel for Bayern i 2022. I sommer var han en del av den nederlandske troppen i fotball-EM.

