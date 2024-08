Godset skuslet bort tomålsledelse – ny Sandefjord-spiss forlenget marerittrekken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det vil seg ikke for drammenserne, som måtte se håpet om seier ryke etter at Stefan Ingi Sigurdarson utlignet et kvarter før slutt. Islendingen kom i sommer til Sandefjord og fikk uttelling i en kamp der spissrival Alexander Ruud Tveter sløste med sjansene.

Før kampen hadde Strømsgodset gått sju ligakamper på rad uten seier. Etter 3-1-seieren over Sarpsborg 26. mai ble det tre uavgjort for drammenserne, fulgt opp av fire strake tap. Mot Sandefjord så det lenge ut til å gå mot en grei seier, men hjemmelaget ga aldri opp.

Sandefjord har fått mye ut av få midler de siste årene og holdt plassen i Eliteserien, men har slitt nederst på tabellen denne sesongen. Laget har nå 17 poeng og klatrer vekk fra bunnen av tabellen før resten av lagene i Eliteserien spiller i helgen.

Skrudd nettsus

Drammenserne gikk opp i ledelsen etter bare fire minutter. Marcus Mehnert løp i bakrom og tok ned ballen på flott vis, før han vendte opp og spilte til Eirik Ulland Andersen. Frisparkspesialisten tok vare på sjansen til å skyte med bredsiden av foten og skrudde ballen via stolpen og inn.

Sandefjord kom seg mer med i kampen igjen og hadde blant annet en kjempesjanse ved Alexander Ruud Tveter, som klønete headet rett på keeper fra kort hold etter 19 minutter.

Istedenfor var det Strømsgodset som skulle få nok en nettkjenning, for like før pause økte Stengel ledelsen med en perlescoring. Midtbanespilleren fikk servert ballen like utenfor 16-meteren og curlet den lekkert opp i hjørnet.

– Det var deilig det, selvfølgelig, sa Stengel til TV 2 i pausen om følelsene da drømmeskuddet seilet inn i nettet.

Ga ikke opp

Sandefjord har tross motgangen denne sesongen ikke hatt for vane å legge seg ned og gi opp, ei heller i fredagens oppgjør.

Først reduserte hjemmelaget da Gustav Valsvik for annen kamp på rad sendte ballen i eget nett. Denne gangen var det meget klønete, for Godsets høyreiste kaptein klarte ikke å stokke beina etter et Sandefjord-innlegg.

Et kvarter før slutt utlignet Sigurdarson. En dødball dalte ned mot bakre stolpe, der Stian Kristiansen headet ballen inn i feltet. Der var Sandefjords islandske spiss på rett plass til rett tid og sørget for uavgjort.

---

Kampfakta

Eliteserien menn fredag, runde 18:

Sandefjord – Strømsgodset 2-2 (0-2)

Mål: 0-1 Eirik Ulland Andersen (5), 0-2 Herman Stengel (45), 1-2 Gustav Valsvik (selvmål 66), 2-2 Stefán Ingi Sigurdarson (75).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Simon Amin, Sandefjord, Lars Vilsvik, Emmanuel Danso, Strømsgodset.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Vetle Walle Egeli, Fredrik Berglie (Martin Gjone fra 75.), Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler (Marcus Melchior fra 71.), Filip Ottosson, Sander Risan Mørk (Simon Amin fra 45.) – Jakob Dunsby (Elias Jemal fra 66.), Alexander Ruud Tveter (Stefán Ingi Sigurdarson fra 45.), Eman Markovic.

Strømsgodset (3-2-3-2): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik, Logi Tómasson (Sivert Westerlund fra 90.) – Herman Stengel, Emmanuel Danso, Eirik Ulland Andersen (Samuel Silalahi fra 72.) – Marcus Mehnert, Elias Hoff Melkersen (Marko Farji fra 72.).

---