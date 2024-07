Odd seiret over tannløse Godset – Eliteserien tetner ytterligere til

Kenneth Dokkens Odd har slitt med å imponere særlig ofte denne sesongen, men hjemme mot Strømsgodset ga «Oddrane» hjemmefansen virkelig valuta for pengene.

Profilene Filip Jørgensen og Tobias Svendsen scoret hvert sitt mål etter å ha vist fram sine tekniske ferdigheter, som ga 2-0 til pause for hjemmelaget.

Etter hvilen var det lite finspill fra begge lag og Odd kunne trygge inn en ganske komfortabel seier.

Nedrykkstruede Odd får dermed heng på lagene foran på tabellen, etter å ha sakket akterut med tre strake tap i Eliteserien.

Strømsgodset har på sin side nå tapt tre på rad og har hatt en nedadgående kurve. Drammenserne er nå bare to poeng foran Odd på direkte nedrykk.

Godset returnerer til Drammen neste helg, der laget får en tøff kamp mot Brann. Odd må vente helt til 11. august på neste kamp i Eliteserien, når laget møter Sarpsborg hjemme i Skien.

Lekkerbisken

Snaut ti minutter ut i kampen ble Marcus Mehnert spilt fri i boksen, men sjansesløsende Godset klarte ikke å omsette muligheten i mål.

Odd fikk sin første gode sjanse etter 28 minutter, da Samuel Skjeldal fikk stå alene i boksen og heade, men unggutten kom seg ikke godt nok bak ballen og sendte den langt over mål.

Ni minutter senere var det tid for måljubel i Skien. Filip Jørgensen fikk ballen like utenfor 16-meteren og dro den over på venstrefoten med noen frekke detaljer. Avslutningen til Jørgensen var mer heldig, ettersom den gikk via Gustav Valsvik og i mål.

Det ga hjemmelaget blod på tann, for etter 42 minutter banket Tobias Svendsen ballen i mål. Odds kanskje største profil denne sesongen slo en lekker tunnel på Bent Sørmo før han hamret ballen i mål via hanskene til Godset-keeper Pål Kristian Bråtveit.

– Må ha tro på det

Strømsgodset fikk lite ut av 1. omgang, og i pausen var lagets kaptein Valsvik offensiv i tankegangen.

– Du ser hvor lite som skal til, de scorer to mål ut av ingenting, vi må ha tro på det. Kanskje det er vi som får en billig scoring. Vi må fram, og vi må vinne den siste taklingen, siste pasningen, siste scoringen, så får vi med oss poeng her, sa Valsvik til TV 2 i pausen.

Men det ble ikke stort bedre av Strømsgodset etter pause. Laget hadde lite å komme med, selv om Elias Melkersen traff stolpen med et godt skudd etter 70 minutters spill.

Hjemmelagets Samuel Skjeldal måtte ut på båre på tampen av kampen, noe som la en liten demper på en ellers flott dag for hjemmelaget.