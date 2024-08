Finne endte måltørken i etterlengtet Brann-seier: – Det var fint det

Finne hadde ikke scoret siden 2-2-kampen mot Kristiansund 20. mai, men endte måltørken på flott vis da hans volleyscoring ga Brann ledelsen i seieren mot Strømsgodset.

– Det var fint det. Så er det fint at vi tar med oss tre poeng igjen i en kamp der det føles ut som vi har stort sett kontroll hele tiden, men vi gjør det litt mer spennende enn vi trenger helt til sist, sier Finne til TV 2.

Etter et klønete selvmål av Gustav Valsvik spilte Godset seg inn i kampen igjen etter en redusering fra Logi Thomasson, men Brann økte til 3-1 med scoring av Sander Kartum.

Ungguttene Samuel Silalahi og Fredrik Ardraa kombinerte da sistnevnte reduserte på tampen for Godset, men opphentingen kom for sent. Dermed fortsetter en vond rekke uten seier for drammenserne.

– Det er noe litt energiløst og litt tafatt for øyeblikket. Det har vi prøvd å finne litt ut av i den uka som har vært. Så møter vi et veldig godt fotballag i dag, og da kreves det mer av oss enn det vi klarte å levere i dag, sier Godset-trener Jørgen Isnes.

Brann spiller ikke i Eliteserien neste helg, men skal ut i to kamper mot skotske St. Mirren de neste ukene, i tredje runde av kvalifiseringen til conferenceligaen.

Vond rekke

Sju kamper har gått siden sist Strømsgodset vant i Eliteserien. Det skjedde i 3-1-seieren over Sarpsborg 26. mai.

Siden har det blitt tre uavgjort, fulgt opp av fire strake tap, inkludert søndagens nederlag mot Brann. Dermed er Strømsgodset for alvor innblandet i nedrykksstriden.

Brann holder luken opp til serieleder Bodø/Glimt til sju poeng, etter at bodøværingene vant 4-2 over Haugesund lørdag. Trepoengeren mot Strømsgodset var Branns første siden 2-1-seieren over HamKam 1. juni, før sommerpausen i Eliteserien.

To kvikke

Finne åpnet scoringskontoen for Brann etter 19 minutter, med en lekker avslutning. Et høyt innlegg dalte ned på bakre stolpe, der Finne satte foten til på hel volley og ballen suste i nettet. Scoringen var fortjent, for Brann kjørte over Strømsgodset.

To minutter senere gikk det galt for Strømsgodset igjen, da Gustav Valsvik klønet det til. Først klarerte midtstopperen ballen i Niklas Castro, og sekunder senere sendte han Castros innlegg i eget nett.

Etter en halvtime burde Finne ha økt ledelsen ytterligere, men Brann-spissen feilet alene med keeper. I stedet skulle Strømsgodset puste liv i kampen.

For etter 37 minutter reduserte Logi Thomasson. Marcus Mehnert ble soleklart felt på vei inn i feltet, men dommer Tore Hansen lot spillet gå ettersom Godsets målfarlige islending kunne skyte ballen i mål.

Forsvarstrøbbel

Mål preger fotballkamper, og etter scoringen til Godset var det hjemmelaget som førte kampen. Et par nye sjanser før pause satte standarden for 2. omgang, der Strømsgodset var nær ved å score på brassespark etter 48 minutter.

Men Brann tok kontroll over oppgjøret igjen og økte til 3-1 etter en drøy time. Gjestene utnyttet en misforståelse i Godset-forsvaret, da Castro fikk ballen etter at hjemmelaget ikke fikk klarert. Brann-vingen sendte ballen direkte til Sander Kartum, som banket den i mål.

Ardraa fikk satt ballen i mål på overtid da Godset satset alt på å sikre ett poeng, men det ble med det ene reduseringsmålet. En annen unggutt og innbytter, Samuel Silalahi, var svært nær på tampen, men volleyforsøket fra god posisjon seilet utenfor.

Det gjør at Strømsgodset fortsatt blir sittende fast med 19 poeng. Allerede fredag får Strømsgodset sjansen til å ende tapsrekken borte mot Sandefjord.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 17

Strømsgodset – Brann 2-3 (1-2)

Marienlyst, 5601 tilskuere

Mål: 0-1 Bård Finne (20), 0-2 Gustav Valsvik (selvmål 21), 1-2 Logi Tómasson (38), 1-3 Sander Kartum (63), 2-3 Fredrik Ardraa (90).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Fredrik Kristensen Dahl, Elias Hoff Melkersen, Strømsgodset.

Lagene:

Strømsgodset (3-5-2): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje (Bent Sørmo fra 70.), Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Samuel Silalahi fra 83.) – Lars Vilsvik, Herman Stengel, Emmanuel Danso (Eirik Ulland Andersen fra 45.), Marko Farji (Fredrik Ardraa fra 88.), Logi Tómasson (Sivert Westerlund fra 70.) – Marcus Mehnert, Elias Hoff Melkersen.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Thore Pedersen, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt – Sander Kartum, Emil Kornvig, Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg (Ulrik Mathisen fra 65.), Bård Finne (Aune Heggebø fra 73.), Niklas Castro (Mads Sande fra 73.).

Runde 17: Fredrikstad – KFUM Oslo 0-0. HamKam – Viking 3-3, Kristiansund – Lillestrøm 2-1 (i Molde), Sarpsborg – Sandefjord 2-1, Strømsgodset – Brann 2-3.

---