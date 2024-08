OL-exit og nedtur for håndballgutta mot Slovenia: – Ikke ofte du ser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge lå under med fire mål til pause (12-16). De rødkledde var med etter hvilen, men klarte ikke å hente inn forspranget.

Gabriel Setterblom kom inn og gjorde sakene sine godt etter hvilen, og Norge var under med tre mål med ti minutter igjen, men nærmere kom de ikke.

Storscoreren Blaz Janc gjorde livet surt for de norske keeperne, som ikke fikk opp en redningsprosent man bør ha for å ta seg videre blant de fire gjenværende lagene i mesterskapet.

– Vi kom bakpå i 1. omgang og fikk ikke treff på noe. Det var for få redninger og vi traff ikke helt på taklingene. Det blir bare nesten hele tiden. Det var OK, men vi manglet det siste, sa landslagssjef Jonas Wille til Max.

Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås hadde en redningsprosent på henholdsvis 25 og 17.

På tampen raknet det, og de siste minuttene var det et motløst norsk lag som hadde innsett at slaget var tapt.

– Jeg synes synd på gutta, for de vil dette her så utrolig mye. De fikk det ikke ut i dag. Vi møter et lag med høyt ferdighetsnivå. De er bedre enn oss, sa Wille.

– Desperasjon

Slovenia kom best i gang. Torbjørn Bergerud reddet ett av de ti første skuddene til Slovenia, men han fikk heller ikke mye hjelp fra forsvaret sitt. Til pause sto Bergerud og lagkamerat Kristian Sæverås med en redningsprosent på henholdsvis 15 og 17.

To ganger i løpet av omgangen byttet de to keeperne.

– Det er ikke ofte du ser på en omgang, sa Discoverys ekspertkommentator Ole Gustav Gjekstad.

– Vi har hatt for få redninger. Det har gitt oss litt desperasjon, kanskje. Så har det spredt seg litt usikkerhet, og den skal vi ha vekk, sa assistenttrener og tidligere landslagskeeper Steinar Ege ved pause.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time

Blonz beholdningen

Jonas Wille tok timeout på 7-10 halvveis i 1. omgang. Alexander Blonz var beholdningen for Norge med sju av Norges elleve første scoringer.

– Han bidrar sterkt til å holde oss inne i kampen, sa Gjekstad.

Det var ikke nok for Norge.

Det er over fire år siden det norske herrelaget vant edelt metall i mesterskap. I EM i 2020 ble det bronse, etter seier mot nettopp Slovenia. I 2017 og 2019 ble det VM-sølv.

Norges håndballgutter har kun vært med i OL to ganger tidligere. I München i 1972 ble det 8.-plass. I Tokyo-lekene for tre år siden havnet de på 7.-plass.

Les også: Danmark slo Glenn Solbergs Sverige i dramatisk kamp

Dramatisk dag i Lille

Det var solgt 26.406 billetter til oppgjøret i arenaen som er hjemmebanen til fotballaget Lille. Det er flere enn samtlige norske spillere har spilt foran tidligere i karrieren. Rekorden i en herrekamp i håndball ble satt under EM i Tyskland. Da var det 53.586 til stede i de to første kampene i Düsseldorf.

De tre foregående kvartfinalekampene i Lille bød på en enorm spenning. Spania slo Egypt i ekstraomganger før vertsnasjon Frankrike overraskende røk ut for Tyskland, også det etter uavgjort ved fulltid.

Deretter tok Danmark seg til semifinale på bekostning av naborival Sverige.

Les også: Giganttabbe sendte Frankrike ut av OL – Karabatic hyllet i avskjeden

---

Kampfakta

OL håndball onsdag, kvartfinaler menn i Lille:

Norge – Slovenia 28-33 (12-16)

Lille, 26.406 tilskuere.

Mål Norge: Alexander Blonz 7, Gabriel Ask Setterblom, Tobias Grøndahl, Kristian Bjørnsen 4, Sander Sagosen 3, Magnus Gullerud 2, Petter Øverby, Christian O’Sullivan, Harald Reinkind, Simen Ulstad Lyse 1.

Toppscorer Slovenia: Aleks Vlah 11.

Dommere: Ignacio Garcia, Andreu Marin Lorente, Spania.

Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Slovenia 1 x 2 min. og ett rødt kort.

---