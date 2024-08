Ingen norsk medalje i lagkonkurransen i triatlon – Tyskland vant OL-gull

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vertsnasjon Frankrike var favoritter til å vinne gull, men Pierre le Corre veltet på sykkeldelen på den første etappen, og dermed ble hjemmefavoritten liggende for langt bak til å kjempe om edelt metall.

Norge hadde håp om medalje i lagkonkurransen før OL, men det håpet fikk flere skudd for baugen i de individuelle konkurransene.

Skuffende prestasjoner både blant de norske kvinnene og herrene tidligere i OL var en ting, men stygge fall for Lotte Miller i kvinnenes konkurranse og sykdom for Vetle Thorn etter herrenes triatlon, gjorde at Norge ikke var i toppslag inn mot lagkonkurransen.

Likevel klarte det norske laget å slå ganske godt fra seg i lagkonkurransen, men det ble bare med et håp om medalje.

Lagkonkurransen foregikk over fire etapper med 300 meter svømming, 7 kilometer på sykkel og 1,8 kilometer med løping. Thorn åpnet stafetten, før Miller, Kristian Blummenfelt og Solveig Løvseth fullførte for Norge.

Solid norsk start

Thorn satte i gang konkurransen ved å stupe ut i Seinen for første gang siden herrenes triatlonkonkurranse sist onsdag. Bergenseren kom ikke alt for godt ut av svømmedelen på 300 meter og lå på ellevteplass da han skulle kaste seg på sykkelen.

På sykkelsetet klarte derimot nordmannen å tette luken opp til teten. Etter sju kilometer med sykling lå nærmest hele feltet samlet. 1,8 kilometer løping sto for tur, der Thorn avsluttet en god etappe tolv sekunder bak ledende Storbritannia da han vekslet med Lotte Miller.

Miller slet på svømmedelen individuelt, men fikk en enklere oppgave med kortere distanse denne gangen. Det passet henne godt. 15 sekunder ble tapt opp til Storbritannia, men akkurat samme differansen ble spist opp på sykkeldelen.

I vekslingen med Kristian Blummenfelt var Norge 25 sekunder bak ledende Tyskland da Miller gjorde seg ferdig med sin etappe.

Håpet svinnet

Svømming har ikke vist seg som Blummenfelts sterkeste side, og OL-vinneren fra Tokyo uttalte seg svært negativ til opplegget med svømming i Seinen etter 12.-plass i den individuelle konkurransen. Tolv sekunder gikk tapt til teten på svømmedelen i lagkonkurransen.

Blummenfelt gjorde en solid etappe, men var nødt til å finne tilbake til OL-formen fra tre år siden for å kunne gi Norge noe håp om medalje. Da Blummenfelt vekslet med Solveig Løvseth på siste etappe, var Norge 39 sekunder bak Storbritannia og 19 sekunder bak Portugal på bronseplassen. Det ble for tøft for Løvseth å ta igjen.

I teten var USA, Tyskland og Storbritannia samlet i tet da bare løpedelen gjensto.

Seinen-problemer

Vannkvaliteten i Seinen har gjort at triatletene i OL bare hadde fått svømt i elven i forbindelse med de individuelle konkurransene tidligere i lekene.

I etterkant av mennenes og kvinnenes triatlon fikk flere utøvere problemer. Norske Vetle Thorn fikk mageproblemer og spydde i et døgn etter herrenes konkurranse sist onsdag, mens den belgiske triatleten Claire Michel ble innlagt på sykehus med E.coli-infeksjon i helgen.

Svømming i Seinen på treningsdagene i forkant av lagkonkurransen ble avlyst, men sent søndag kveld opplyste OL-arrangøren av lagkonkurransen kom til å gå som planlagt.

Ifølge AFP er det brukt omkring 1,4 milliarder euro, rundt 16 milliarder kroner, på å oppgradere kloakken og gjøre andre tiltak for å forbedre kvaliteten på vannet i Seinen fram mot OL.





