Ny Seinen-hodepine i OL – svømmetrening for Blummenfelt avlyst igjen

Beslutningen ble tatt sent lørdag etter at tester dokumenterte at vannkvaliteten ikke har nådd det nødvendige nivået etter det kraftige regnet i Paris 31. juli og 1. august.

Blandet stafett for Kristian Blummenfelt og resten av triatloneliten er planlagt gjennomført mandag. Spørsmålet er om det kan svømmes da.

«Vi forventer en bedring av forholdene i løpet av de neste timene, men ikke til et nivå som gjør at svømmingen som er planlagt for i morgen kan finne sted,» skrev OL-arrangørene i en uttalelse sent lørdag.

«På grunn av disse forholdene har vi besluttet å avlyse svømmetreningen allerede i kveld for å unngå sen kommunikasjon til utøverne», het det videre.

Franske myndigheter har investert 1,4 milliarder euro, rundt 15 milliarder kroner, for å rydde opp i Seinen det siste tiåret.

Det er blant annet etablert store nye vannbehandlings- og lagringsanlegg i og rundt Paris.

Kraftige regnskyll fører likevel til at byens underjordiske avløps- og kloakksystem går over sine bredder. Det resulterer videre i at ubehandlet kloakk slippes ut i elven.

Problemene knyttet til vannkvaliteten har vært et stort diskusjonstema under Paris-lekene. De individuelle triatlonkonkurransene måtte blant annet utsettes et døgn.

Været under Paris-lekene har vært ekstremt varierende, fra hetebølger til en syndflod med regn.

