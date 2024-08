Triatlet innlagt på sykehus med E.coli – Belgia trekker seg fra lagkonkurransen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder den belgiske avisen De Standaard.

Michel ble syk for fire dager siden, og hun behandles nå på sykehus. Det er påvist E.coli-smitte, og i det belgiske laget mener man at det kan ha skjedd under svømming i Seinen.

Michel ble nummer 38 i kvinnenes individuelle OL-konkurranse onsdag, der svømmedelen foregikk i den forurensede elva.

De fleste planlagte treninger i Seinen er blitt avlyst på grunn av dårlig vannkvalitet, også foran lagkonkurransen. Den skal etter planen gjennomføres mandag morgen.

Det var lenge usikkert om de individuelle triatlonkonkurransene kunne gjennomføres med svømming i Seinen, men vannkvaliteten ble vurdert som god nok til at OL-deltakerne fikk kaste seg i vannet onsdag.

