Lehne Olsen raste etter LSK-tap: – Helt utrolig at vi gir fra oss denne kampen

KBK klatret dermed opp på 7.-plass på tabellen, mens Lillestrøm ligger tre plasser lenger ned.

Frederik Elkær sendte gjestene i ledelsen, før Mikkel Rakneberg utlignet med et prosjektil rett før pause. Etter hvilen fullførte Kristian Lien snuoperasjonen.

Tapet var imidlertid «Fuglas» første siden de røk 0-3 borte mot Molde 7. juli. Siden den tid har hovedtrener Andreas Georgson takket ja til en trenerrolle i Manchester United, og gultrøyene må dermed på trenerjakt igjen.

– Vi lyktes ikke å drepe kontringene deres, og vi er inne i deres boks for lite. Det er marginalt at vi ikke utlignet, sa Robin Asterhed, som har tatt over midlertidig etter Georgson, til TV 2.

– Vi hadde flere sjanser, og det er bare uflaks at vi ikke vinner denne kampen. Vi skulle hatt tre poeng, men sånn er fotball, fortsatte han.

Raste

Den tidligere assistenten fikk støtte av spiss Thomas Lehne Olsen, som var alt annet enn fornøyd.

– Akkurat nå er jeg litt tom, det er helt utrolig at vi gir fra oss denne kampen. Hvis vi skal fortsette å være i denne ligaen, må vi opp mange hakk, sa han til rettighetshaveren og fortsatte:

– Det vi driver på med i egen og motstandernes 16-meter er ikke bra nok.

Kristiansund så ut til å få en drømmestart på kampen da Espen Garnås var for tøff med Kristian Lien i en duell innenfor 16-meteren, og dommer Daniel Higraff blåste straffe. En VAR-sjekk viste imidlertid at situasjonen startet på utsiden av feltet, og vertene fikk dermed frispark i stedet.

Frisparket resulterte i ingenting, og det ble derfor ekstra tungt da Elkær banket Lillestrøm i ledelsen fem minutter senere.

– Litt Özil-vibe

Vertene slo imidlertid tilbake rett før pause da Rakneberg fyrte av et prosjektil ned i høyre hjørnet.

– Jeg har gjort det før, men det er lenge siden. Den spretter i bakken, og det er litt (Mesut) Özil-vibe over det. Jeg har stått masse på trening og øvd på det, sa den tidligere LSK-spilleren til TV 2 i pausen.

Vondt ble til verre for Lillestrøm da Lien fullførte snuoperasjonen bare fire minutter inn i 2. omgang.

Et voldsomt uvær herjet såpass med banen på Nordmøre stadion at det ikke kan spilles eliteseriekamper der i sommer. Derfor ble også søndagens oppgjør spilt på Moldes bane.

Kampfakta

Eliteserien, runde 17

Kristiansund – Lillestrøm 2-1 (1-1)

Aker Stadion, Molde

Mål: 0-1 Frederik Elkær (29), 1-1 Mikkel Rakneberg (44), 2-1 Kristian Lien (49).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Michael Lansing, Kristiansund, Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Lillestrøm.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil, Marius Olsen, Andreas Hopmark, Mikkel Rakneberg (Hilmir Mikaelsson fra 77.) – Jesper Isaksen, Erlend Segberg, Ruben Alte (Wilfred George fra 89.) – David Tufekcic (Heine Bruseth fra 65.), Kristian Lien (Leander Alvheim fra 89.), Oskar Sivertsen.

Lillestrøm (4-3-3): Mads Hedenstad – Uba Charles (Eric Larsson fra 65.), Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Frederik Elkær – Kevin Krygård (Mathis Bolly fra 79.), Marius Lundemo (Ylldren Ibrahimaj fra 36.), Gjermund Åsen – Eric Kitolano, Thomas Lehne Olsen, Félix Vá (Markus Karlsbakk fra 64.).

Runde 17: Fredrikstad – KFUM Oslo 0-0. HamKam – Viking 3-3, Kristiansund – Lillestrøm 2-1 (i Molde), Sarpsborg – Sandefjord 2-1, Strømsgodset – Brann 2-3.

