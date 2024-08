Etterlengtet Kåffa-smultring: – Noe helt spesielt

FREDRIKSTAD STADION (Dagsavisen): Sist gang laget holdt nullen var i 0-0-kampen mot Odd 20. mai. Under bortematchen mot FFK søndag, stengte Kåffa målet og kjempet til seg ett poeng.

– Det er noe helt spesielt fordi man tar med seg den følelsen. Det er en eller annen form for trygghet der. Det å vite at man alltid slipper inn et mål, det gjør at du legger trykk på deg selv med tanke på å score. Så jeg er veldig glad for at vi holder nullen, og så håper jeg å bygge litt på angrepsspillet vårt til vi får besøk av Rosenborg om en ukes tid, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Les også: Kåffa-børsen

Momodou Lion Njie spiller sentralt i midtforsvaret til Kåffa og jobbet hardt for å holde buret rent.

– Det var lenge siden, og det var på tide. Vi må begynne å legge til gode vaner, og å holde nullen er en god vane. Det må vi fortsette med. Vi har vunnet kamper, men det er flere kamper hvor vi har scoret ett mål og da er det ikke nok. Fortsetter vi å holde nullen, tar vi flere poeng, sier midtstopperen til Dagsavisen.

– Jeg hadde heller tatt tre poeng og vunnet 2-1, men det defensive begynner å sitte nå. Det synes jeg vi har bevist over flere kamper. Det må vi absolutt ta med oss, og så må vi bli skarpere foran mål, sier Njies stoppermakker Ayoub Aleesami om smultringen.

Ayoub Aleesami og Momodoui Lion Njie tok godt hånd om Fredrikstad og spiss Maï Traoré. (Thomas Andersen/NTB)

Laget kom seg ikke til særlig store muligheter på Fredrikstad stadion, men slapp heller ikke til mye bakover.

– Her er det trampeklapp på cornere, lange innkast og fullt kjør. Jeg synes vi sto godt i det, selv om det var litt farlig. Jeg er veldig stolt av at vi er mannfolk også, sier Moesgaard og roser den defensive innsatsen.

Sist de nyopprykkede lagene møttes tapte KFUM 1–4 på hjemmebane.

– Den kampen er ikke representativt for noen ting. Ikke for Fredrikstad heller, for den saks skyld, fordi den fikk de rett i hendene. Den la vi strek over, og så har ikke det gjentatt seg. Da betyr det at det er en engangsgreie, men vi brukte det inn mot kampen her, at vi skulle vise oss fra en bedre side. Og det gjorde vi, sier Moesgaard.

Njie mener midtforsvaret med storebror Haitam og lillebror Ayoub Aleesami fungerer godt.

– Det er morsomt å være mellom de gutta der. De er klasse og ekstremt disiplinerte. Det er lett å være meg og lett å se god ut, og det er gøy, sier 22-åringen.

Les også: KFUM reiste seg etter braktapet

Kåffa spilte sin åttende uavgjorte kamp for sesongen og ligger på en foreløpig sjetteplass i Eliteserien. I neste serierunde tar de imot Rosenborg på Ekeberg søndag 17:00.