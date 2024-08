Glimt-topp raste mot egne supportere etter VAR-protest: – Handler ikke om fotball

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det står 1-1 til pause mellom Glimt og Haugesund etter at Sebastian Tounekti sendte gjestene i ledelsen, før Andreas Helmersen utlignet ett minutt på overtid.

– Å holde på med sånne barnestreker på de to-tre nederste radene, er å drepe fotball. Det handler ikke om fotball, ikke VAR, sa Thomassen til TV 2 i pausen.

Lørdagens eliteserieoppgjør ble preget av VAR-protester fra supporterne. På Aspmyra valgte tilskuerne denne gangen å kaste fiskeboller inn på banen. Kampen måtte dermed pauses for å rydde kunstgresset, og speakeren på stadion informerte om at kampen ville bli avbrutt om supporterne fortsatte å kaste gjenstander inn på banen.

– Jeg synes det er utrolig trist og kjedelig. Dette handler om noe helt annet. Dette er i ferd med å bli en egen sak, sa Thomassen og fortsatte:

– Jeg antar at det er folk på J-feltet som er ganske forbanna på de få supporterne. Det som skjer etterpå er jo at resten av tribunen roper at de må hives ut.

I motsetning til under oppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm, ble det ikke kastet noe mer ut på banen, og kampen fortsatte som planlagt.

Les også: Vålerenga vant toppkampen mot Moss – keepertabbe og absurd bom på Melløs