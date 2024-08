Seiling: Tomasgaard klatret i jollekonkurransen i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen, som tok bronse under OL i Tokyo for tre år siden, har plassiffer 57 etter fire seilaser. Etter at dårligste resultat er strøket står han med 35.

Etter svake plasseringer (22 og 16) i de to første seilasene gjorde han det mye bedre i den første av fredagens seilaser. Da endte han på 2.-plass, mens det i den neste ble 17.-plass.

Tomasgaard er merittert i klassen med sin OL-bronse. I tillegg startet han året med VM-sølv i Australia i januar. Sist het klassen Laser, nå heter den ILCA7.

Dette var de første fire av ti seilaser før de ti beste båter går videre til en medaljeseilas. Australske Matt Wearn leder med 15 poeng i klassen med 43 deltakere.

Line Flem Høst er nummer sju i ILCA6-klassen etter tre seilaser. Hun har plasseringene 11-3-19, men etter at svakeste plassering er strøket står hun med 14 poeng. Nederlandske Marit Bouwmeester leder med 3.

Kvinnene fikk avviklet bare en seilas første dag, men skal etter planen ta det igjen med tre seilaser lørdag.

