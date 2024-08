Nordås etter Svelas kraftsalve mot forbundet: – Endrer ikke det faktum at jeg er her alene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svela kom i forkant av OL med flengende kritikk av både Olympiatoppen og Norges Friidrettsforbund. Svela har ikke fått de samme akkrediteringene som Jakob Asserson Ingebrigtsens brødre Henrik og Filip har fått. Svela sa i et intervju med VG at Nordås har blitt systematisk motarbeidet, mobbet og diskriminert over tid.

– Jeg tenker at uansett hva jeg sier, endrer det ikke det faktum at jeg er her alene uten ham. Jeg får prøve å gjøre det beste ut fra forutsetningene, sa Nordås på pressetreffet torsdag.

Nordås sier at det ikke var særlig dialog mellom de to før Svelas kraftsalve.

– Det trenger ikke å bli fokus. Han ytret sin frustrasjon. Han vil jo bare mitt beste, og jeg ikke klandre ham for det. Jeg kan selv unngå at fokuset ligger på det.

Gode forberedelser

Torsdag gikk friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik ut og lovet en full gjennomgang av saken i etterkant av OL.

– Jeg sparer det til evalueringen, sa Nordås torsdag.

25-åringen Nordås har vært med lenge, men slo først gjennom i 2023-sesongen med Gjert Ingebrigtsen som trener. Det endte med bronse på 1500 meter under VM i Budapest. Siden den gang har han slitt med å innfri. Han håper det skal snu i OL.

– Jeg har fått forberedt meg bra. Selv om det ikke ble pre-camp, har jeg fått gjort mye bra. Det ser lovende ut, sa Nordås.

Akkrediteringsbråk

Selv om Gjert Ingebrigtsen ikke lenger er trener for sine sønner, har han fortsatt trenergjerningen for bondesønnen fra Rogaland. Nordås var med på 5000 meter i OL i Tokyo for tre år siden, men da ble han slått ut i forsøket.

Det samme skjedde i VM i Eugene i USA i 2022. Også da ble det exit i forsøket på 5000 meter, mens gullet gikk til Jakob Ingebrigtsen.

Det har ikke vært uproblematisk at Nordås har hatt Gjert Ingebrigtsen som trener. Det har vært mye styr med akkrediteringer og tilgang, og senest under VM i Budapest sist år bodde Nordås et annet sted enn resten av friidrettsutøverne. Denne gangen bor han sammen med de øvrige i deltakerlandsbyen.

Kvalifisering fredag

Gjert Ingebrigtsen har ikke fått akkreditering til de siste mesterskapene. Per Svela fikk akkreditering til treningsbanen i VM sist år, men ikke denne gangen.

Friidrettsforbundet har bare fått en ekstra akkreditering til treningsbanen, og de har valgt å gi den til den høyest rankede utøveren. Det er Jakob Ingebrigtsen, og det er derfor storebror Filip Ingebrigtsen som er gitt den akkrediteringen.

Nordås skal fredag formiddag løpe i det første kvalifiseringsheatet på 1500 meter. De seks beste går til søndagens semifinale, mens resten må løpe oppsamlingsheat lørdag. Finalen går tirsdag.

