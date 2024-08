Jakob Ingebrigtsen om Kerr: – Kjent som briten som aldri konkurrerer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

23-åringen kommer til OL som nybakt far til lille Filippa og som verdens kanskje beste løper på herresiden.

Torsdag var det pressekonferanse i et stort telt i OLs deltakerlandsby knappe to kilometer unna friidrettsstadion der det hele skal foregå. Der fikk han spørsmål om treningen i tiden før lekene.

– De siste ukene har vært gode. Jeg har trent godt både i St. Moritz og i vår norske pre-camp. Jeg har fortsatt den positive forbedringen, og jeg er veldig glad over å være her, sa han.

23-åringen er regjerende olympisk mester på 1500 meter fra Tokyo for tre år siden. Den gangen var løpsprogrammet slik at det ikke lot seg kombinere å løpe både 1500 og 5000 meter.

Kerr-stikk

Han fikk samtidig spørsmål om forholdet til rivalen Josh Kerr fra Storbritannia. Kerr slo Ingebrigtsen under VM i Budapest i fjor.

– Det er vanskelig å omtale ham som en rival når han aldri er der. Han er kjent som briten som aldri konkurrerer. Jeg prøver å delta i så mange løp jeg klarer, og jeg vil være her for å underholde. Det er flott å være en del av dette, sa nordmannen.

– Hvis jeg kunne ha konkurrert hver dag resten av livet, ville jeg gjort det, fortsatte han.

I Paris er det lagt opp til dobling for 23-åringen. En rusten og slapp Ingebrigtsen tok sølv på 1500 meter bak Kerr i VM i Budapest, mens ble det et overlegent gull på 5000 meter.

Ingebrigtsen dukket opp på pressetreffet med munnbind. Han tar alle forholdsregler.

– Jeg tar det veldig seriøst å holde meg unna sykdom. Det er mange folk her fra andre nasjoner og andre treningsgrupper. Det siste jeg vil at noen skal smitte meg og ødelegge mine sjanser her, sa han.

Trenerskifte etter forrige OL

For tre år siden hadde Jakob Ingebrigtsen fortsatt pappa Gjert som trener. Etter den tid har det skåret seg mellom partene, og situasjonen er blitt så betent at Gjert Ingebrigtsen må møte i retten tiltalt for verbale og fysiske episoder.

Nå trener Jakob seg selv sammen med brødrene Henrik og Filip, og begge er med til Paris som en del av støtteapparatet. Ingen av brødrene hans har dog akkreditering til Stade de France.

Fredag formiddag skal Jakob Ingebrigtsen løpe i det tredje og siste kvalifiseringsheatet på 1500 meter. En eventuell semifinale skjer søndag. Finalen på 1500 meter løpes tirsdag kveld.

