Nordås får knallhard motstand –møter verdensmester Kerr i forsøket på 1500 meter

Det kommer fram av startlistene for fredagens forsøksheat i den franske hovedstaden.

Nordås skal opp mot blant andre Kerr, Yared Nuguse (USA), Brian Komen (Kenya) og Oliver Hoare (Australia). Hele seks utøvere i heatet har en personlig bestenotering på under 3.30.

Ingebrigtsen skal på sin side løpe i heat tre. Der venter antatt enklere motstand, og Azeddine Habz er den eneste i tillegg til nordmannen som har løpt under 3.30 i løpet av karrieren.

Timothy Cheruiyot befinner seg i det andre heatet, og den kenyanske stjernen slipper dermed å møte de to nordmennene før i en eventuell semifinale.

Stor spenning

I forsøket tar de seks beste fra hvert heat seg direkte til semifinale. Resten skal ut i oppsamlingsheat.

Det er knyttet stor spenning til duellen mellom Kerr, Ingebrigtsen og Nordås før årets OL. I fjor la de beslag på de tre øverste pallplassene på 1500-meteren under VM i Budapest. Siden har Ingebrigtsen og Kerr hatt gående en verbal duell i offentligheten.

Kerr har tidligere sagt at Jakob Ingebrigtsen har «store svakheter», mens nordmannen har respondert med at Kerr «bare er en i mengden».

– Nyter virkelig livet mitt nå

Onsdag stilte Kerr til pressekonferanse i Paris. Der fikk han ifølge TV 2 flere spørsmål om rivaliseringen med Ingebrigtsen.

– Alle kan skrive det de vil om meg. Jeg nyter virkelig livet mitt nå, og har lyst til å være med på 1500-meteren i en av de beste æraene som har vært. Det vil skape rivalisering, tøffe dueller og forhåpentligvis overskrifter for alle. Jeg har en ganske god tanke om hva jeg skal gjøre gjennom forsøkene og finalen. Jeg mener at jeg er den sterkeste og raskeste 1500 meter-løperen i verden.

Skotten har med få unntak uteblitt fra de fleste internasjonale konkurranser denne sesongen. Ingebrigtsen har på sin side vist fryktinngytende form i flere løp, senest i Monaco tidligere i juli. Da noterte han spinnville 3.26,73, uten at Kerr lot seg skremme.

– På en 1500 meter, historisk sett for meg, trives jeg bedre når jeg kommer fra en hard treningsleir inn mot lekene eller et VM. Jeg har slått folk med personlige rekorder som er mye raskere enn min før, så jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tenker at Monaco er et raskt løp hvert år, og det var ikke noe annerledes i år. Et par uker før OL vil det alltid være gode tider.

