Slokvik lover full gjennomgang etter Svela-tirade: – Strider mot alt vi jobber for

Det skjer etter at Svela søndag anklaget OLT og NFIF for diskriminerende behandling av Narve Gilje Nordås.

– NFIF og OLT legitimerer langt på vei mobbing og trakassering av Narve. Siden 2022 har Narve blitt systematisk motarbeidet, mobbet og diskriminert av ansatte i både NFIF og OLT, sa Svela til VG, før han fortsatte:

– Dette i tillegg til den belastningen mobbingen fra andre utøvere utgjør. Systemet som er satt til å beskytte mot nettopp dette, lar seg påvirke til å bidra til mobbing, snarere enn det motsatte. Dette kan ikke fortsette.

Nå lover NFIFs sportssjef Slokvik en full gjennomgang av saken.

– Vi vil behandle dem på en skikkelig og seriøs måte. Det kommer vi til å gjøre etter OL. Per Svelas påstander om mobbing er alvorlige. Det sier seg selv. Det strider mot alt vi jobber for, nemlig samhold, inkludering og likeverd, sier Slokvik til Nettavisen.

Bakgrunnen for Svelas kraftsalve var beslutningen om at Jakob Asserson Ingebrigtsen får med seg storebror Filip til Paris. Sistnevnte får tilgang til deltakerlandsbyen, treningsbanen og oppvarmingsbanen.

Samtidig fikk Svela tilbud om adgang til deltakerlandsbyen. Han har imidlertid ingen planer om å dra til Paris. Slokvik opplyser til Nettavisen at han har ansvaret for Nordås under lekene.

Svelas kritikk hadde samtidig bakgrunn i at Nordås` trener Gjert Ingebrigtsen ikke har fått akkreditering til mesterskap siden 2022.

OLT-sjef Tore Øvrebø hadde følgende å si da han ble forelagt kritikken fra Svela:

– Innenfor rammene og begrensningene som gjelder under OL, tilrettelegger friidrettsforbundet og Olympiatoppen for at utøverne skal ha best mulig forutsetninger for prestere. De siste tiltakene er ledd i dette arbeidet. Vi i Olympiatoppen ser nå fram til å få friidrettsgjengen til Paris, og skal gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for prestasjon, sier Øvrebø.

