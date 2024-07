Casper Ruud klar for OL-kvartfinale

Kampen på Simonne-Mathieu-arenaen endte med settsifrene 6-3, 6-4. Det var varmt og klamt i hovedstaden, over 30 grader, men Ruud holdt hodet kaldt og hadde god kontroll.

Argentineren er nummer 26 på verdensrankingen. Ruud på sin side er på 9.-plass. Nå venter kvartfinale mot canadiske Felix Auger-Aliassime. Innbyrdes leder Ruud 3-2 i kamper. På grus står de med én seier hver.

I en eventuell semifinale venter den spanske grusprinsen og verdenstreer Carlos Alcaraz. Spanjolen vant Roland-Garros tidligere i år.

– Ikke en eneste feil

Det første settet var jevnt fram til Ruud brøt til 5-3. Deretter sikret han settet med et serveess på midtlinjen.

Det andre settet startet som det første før Ruud fikk to bruddballer på 2-2 og omsatte til game på første forsøk.

– Han gjør ikke en eneste feil akkurat nå, sa Discoverys kommentator Christer Francke.

– Han spiller rundt med Cerundolo i egne servegame nå, fortsatte han.

Ruud måtte slite i tirsdagens seier mot italienske Andreas Vavassori, som var uortodoks i stilen. Mot Cerundolo møtte nordmannen en mer klassisk motspiller. Argentineren sto med tre seirer mot Ruuds to før onsdagens oppgjør.

Kvartfinale i Paris er kjent stoff for Ruud. Det har han spilt de tre siste årene i Roland-Garros, som foregår på samme anlegg. I 2022 og 2023 tapte han finalen i Grand Slam-turneringen.

Første OL

Ruud sto med 24 seirer og kun seks tap på grus denne sesongen før onsdagens kamp. 2024 har gitt ham to titler. Totalt står Snarøya-mannen med tolv triumfer på ATP-touren.

På veien mot kvartfinale i Paris har Ruud slått Taro Daniel fra Japan og italienske Vavassori.

Ruud spiller OL for første gang. For tre år siden droppet han lekene i Tokyo for å prioritere poengsanking på ATP-touren. Det var en suksess for Ruud, som vant tre strake ATP250-turneringer.

