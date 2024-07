Bodø/Glimt videre i mesterliga-kvaliken – vant også i Latvia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alt tyder på at Jagiellonia Bialystok venter i neste runde. Klubben er regjerende seriemester i Polen. Med seier der tar Glimt seg til mesterligaens avgjørende kvalifiseringsrunde. Med tap går de til europaligaplayoff.

Gultrøyene hadde 4-0 å gå på før returmøtet onsdag, og mye skulle skje om det ikke ble norsk avansement.

I det 14 minutt kom det likevel et lite skremmeskudd fra vertene. Janis Ikaunieks klemte inn 1-0 og hentet raskt ballen ut av mål igjen.

Sikret

Latvierne trengte fortsatt tre mål, og da Jens Petter Hauge utlignet på straffespark før hvilen, var det norske avansementet så godt som sikret.

I forkant gikk Oscar Kapskarmo i gresset etter en duell med RFS-keeper Fabrice Ondoa. Reprisene viste at keeperen traff spissen med en knyttneve, og etter en VAR-sjekk pekte dommeren på ellevemetersmerket.

Åtte minutter før full tid ordnet Ulrik Saltnes seieren da han rev seg løs og sendte en markkryper i mål til 2-1. Like etterpå skled tilsynelatende Kasper Høgh inn 3-1-målet, men reprisen viste at det var et selvmål av Ziga Lipuscek.

Lukrativt

Til sammen 220 millioner kroner ligger i potten dersom Glimt klarer å ta seg hele veien til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering.

I 2022 var klubben nær ved å ta seg til mesterligaens gruppespill, men i den siste kvalifiseringsrunden snøt kroatiske Dinamo Zagreb gultrøyene for en plass i det gjeve selskap.

Sesongen før sa det stopp allerede i den første kvalifiseringsrunden. Da gikk imidlertid Kjetil Knutsens mannskap hele veien til kvartfinalen i conferenceligaen.

