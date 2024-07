KFUM Oslo fikk med seg nytt poeng mot Glimt – dette er Kåffa-børsen

EMIL ØDEGAARD – 5. Hadde veldig lite å gjøre før pausen, da Glimt skapte særdeles lite til tross for at de hadde mye ball. Kunne ikke gjøre noe med utligningsmålet, der Saltnes løp seg fri og stanget ballen inn fra kloss hold. Trygg i feltet, og tok det han skulle ta. God redning før Glimts annullerte scoring.

HAITAM ALEESAMI – 5. God til å bryte foran og støte opp i Glimts angrepsspillere, som gjorde det vanskelig for Glimt å skape så mye. God i posisjoneringsspillet sammen med de to andre stopperne, som gjorde det trangt for Glimt-spissene. Nærmest Saltnes på Glimts utligningsmål.

AYOUB ALEESAMI – 5. Lå godt i ramma og sideforskjøv slik at Glimt ikke fikk skapt mye før pause. Stusset ballen ned på bakerste stolpe forut for Ndiayes ledermål. Glapp også han i markeringen som gjorde at Saltnes enkelt fikk styrt inn 1-1.

Les også: Åpner Norway Cup med folkefest mot Glimt: – Får ikke en bedre start (+)

MOMODOU LION NJIE – 5. Gikk ofte i duellen da Glimt slo langt, og vant mange av de duellene. Trygg med ballen i de bakre rekker, og var nære på å score ti minutter før pause med et sterkt hodestøt som Nikita Haikin reddet mesterlig.

HÅKON HOSETH – 5. Gjorde jobben sin godt bakover, der han ikke slapp til mye. Den gode defensive jobben gjorde at det ikke ble så mange offensive bidrag før pausen. Litt flere offensive bidrag etter hvilen.

ROBIN RASCH – 5. Glimrende slått corner før 1-0-scoringen, og ledet laget med bravur som vanlig. God med ballen da Kåffa fikk sine muligheter til å låne ballen, som var viktig for å unngå et konstant Glimt-trykk.

Les også: Slik skal Kåffa stanse Glimt og vinne hjemme: – De er bare mennesker (+)

SIMEN HESTNES – 6. Fikk seg en tidlig kilevink da han ble løpt ned, og var tydelig frustrert over at han ikke fikk komme inn igjen på banen. Løp ellers sedvanlig mye også i denne kampen, og hadde et strålende innlegg til Momodou Njie sin store sjanse ti minutter før pause. God til å bryte Glimts angrep og vinne ballen på midten.

JONAS LANGE HJORTH – 4. Også han bedre defensivt enn offensivt, da vingbackene til Kåffa la seg lavt og bidro til å stoppe Glimts kantspillere. Litt slurvete i pasningsspillet til tider. Ut like etter timen.

MOUSSA NJIE – 6. Flink til å kombinere med Ndiaye, og skape problemer for Glimt-forsvaret. Meget god mulighet like over halvtimen, da han prøvde å skru ballen ut i hjørnet for Haikin. Friskt pust, som bare holdt en omgang grunnet en skade. Ut for Remi-André Svindland.

MAME MOR NDIAYE – 6. Vanskelige arbeidsforhold på topp, med et Kåffa-lag som nesten ikke hadde ballen i starten. Løp på det som kom, og klarte av og til å få tak i ballen og gi Kåffa noen pustepauser fra Glimt-presset. Fikk pirket inn Kåffas ledermål da han slapp fri på bakerste stolpe etter en corner som ble stusset videre av Ayoub Aleesami. Ble litt mer usynlig utover i kampen, og gikk av åtte minutter før slutt.

TEODOR HALTVIK – 4. Løper mye og jobber godt defensivt, selv om han ikke var like toneangivende fremover på banen. Fikk en god mulighet tidlig i kampen som endte med corner, men det ble ikke det helt store for den oppofrende kantspilleren.

REMI-ANDRÉ SVINDLAND – 5. Kom inn like etter pause for en skadet Moussa Njie. En helt annen type kantspiller enn Njie, og det ble veldig mye defensiv jobbing på Svindland for å hindre et jaktende Glimt-lag.

Obilor Okeke, Amin Nouri, Sverre Sandal og David Hickson spilte for lite til å bli vurdert.

Les kommentar: Hva er poenget med et regelverk om det bare skal settes til side? (+)