Mikkelsen og Glimt herjet med RFS – vant 4-0 hjemme på Aspmyra

Foran et feststemt hjemmepublikum tok gultrøyene umiddelbart tak i dirigentpinnen, og nettkjenninger fra Mikkelsen (2), Ulrik Saltnes og Oscar Kapskarmo sørget for en svært overbevisende seier.

Allerede etter et drøyt minutt transporterte Mikkelsen ballen innover fra venstrekanten. Med en rapp avslutning hamret han Glimt foran via en RFS-forsvarer.

– For en drømmestart for hjemmelaget. Dette kommer til å bli ekkelt for latvierne. Dette blir vrient, sa VGs kommentator Vegard Aulstad.

Like etterpå var Saltnes nære 2-0 fra kloss hold, men skuddet gikk i blokka. Midtbanespilleren fikk imidlertid revansjen sin da han på elegant vis vippet ballen i mål på retur. Fem minutter før pause ble vondt til verre for RFS da Kapskarmo enkelt scoret 3-0 etter lekkert angrepsspill.

– Da er vel mye avgjort, sa VGs ekspertkommentator Vegard Leikvoll Moberg.

Glimt fortsatte å produsere store sjanser etter hvilen. Et kvarter før slutt satte Mikkelsen spikeren i RFS-kista med en vakker avslutning til 4-0.

Mulig pengedryss

Returkampen spilles i Latvias hovedstad Riga neste uke. Til sammen ligger hele 222 millioner kroner i potten dersom Glimt klarer å ta seg hele veien til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering. Dersom de gulkledde fra Bodø tar seg til tredje kvalifiseringsrunde, venter enten polske Jagiellonia Bialystok eller Panevezys fra Litauen.

Latviske RFS tok seg forbi nordirske Larne med hele 7-0 sammenlagt i den første kvalifiseringsrunden.

I 2022 var Glimt nær ved å ta seg til mesterligaens gruppespill, men i den siste kvalifiseringsrunden snøt kroatiske Dinamo Zagreb gultrøyene for en plass i det gjeve selskap. Sesongen før sa det stopp allerede i den første kvalifiseringsrunden. Da gikk imidlertid Knutsens mannskap hele veien til kvartfinalen i conferenceligaen.

Kritisert etter byttenekt

Hjemme i Eliteserien har Glimt skaffet seg en solid luke på toppen av tabellen. Ned til serietoer Brann skiller det seks poeng med én kamp mindre spilt enn rødtrøyene.

Den siste tiden har det imidlertid stormet rundt Kjetil Knutsen etter at han trosset medisinske råd og lot være å bytte ut Jostein Gundersen i bortekampen mot Sandefjord. Tross massiv kritikk unngikk Glimt-sjefen straff.

– Jeg har ikke taklet det spesielt bra. Det er egentlig hele saken for meg: Jeg føler jeg setter vikarlegen til Sandefjord i en vanskelig situasjon. Det beklager jeg. Når jeg evaluerer hvem jeg skal være og hva jeg skal stå for, så utøver jeg dårlig ledelse i situasjonen. Jeg har egentlig utøvd ganske dårlig ledelse i etterkant av situasjonen, sa Knutsen sist fredag.

Kampfakta

Mesterligaen, kvalifisering menn, 2. runde, 1. kamp:

Bodø/Glimt – Rigas FS 4-0 (3-0)

Aspmyra, 5427 tilskuere.

Mål: 1-0 August Mikkelsen (2), 2-0 Ulrik Saltnes (18), 3-0 Oscar Kapskarmo (40), 4-0 Mikkelsen (76).

Dommer: Don Robertson, Skottland.

Gult kort: Stefan Panic, Rigas FS.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Isak Määttä fra 66.), Brede Moe, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 79.) – Håkon Evjen (Sondre Brunstad Fet fra 66.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Fredrik Sjøvold, Oscar Kapskarmo (Andreas Helmersen fra 79.), August Mikkelsen (Jens Petter Hauge fra 83.).

Rigas FS (4-2-3-1): Fabrice Ondoa – Daniels Balodis, Herdi Prenga, Ziga Lipuscek, Petr Mares – Stefan Panic, Adam Markhiev (Luka Silagadze fra 80.) – Janis Ikaunieks, Martins Kigurs (Darko Lemajic fra 62.), Emerson Deocleciano (Cedric Kouadio fra 8.) – Ismaël Diomandé.

