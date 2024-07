Thea Helseth og Inger Kavlie videre til semifinale i dobbeltsculler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helseth og Kavlie måtte bli blant de tre beste i oppsamlingsheatet på fire båter. Det var lenge svært jevnt, men Helseth og Kavlie klarte å booke semifinaleplass.

Den norske duoen utgjør den første norske doublebåten på kvinnesiden i OL siden 1996. I slutten av april tok den norske duoen et historisk EM-gull i Ungarn.

– Det de leverer her i dag, det er det OL-medaljeklasse over. Det er helt oppi der, sa en entusiastisk landslagstrener Fredrik Bekken til NTB etterpå.

For halvannen måned siden ble de nummer to i dobbeltscullerfinalen under verdenscupen i Polen.

– Vi skal hjem og trene på spurt, så dette skal bli bra neste gang, sa Helseth etter finalen.