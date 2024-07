Benske og Tjøm klare for semifinale i lettvekt dobbeltsculler i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den norske båten rodde i heat med Egypt, Hellas, Irland og Ukraina. Benske og Tjøm måtte bli blant de to beste for å ta seg direkte til semifinale, og Benske og Tjøm tok den viktige 2.-plassen.

Tidligere denne uken gjorde Tjøm det kjent overfor NTB at han gir seg som roer etter OL.

– Jeg har studert til maskiningeniør på OsloMet og drømmer om å få meg jobb som det etter hvert. Lettvekt er på vei ut av OL-programmet, og jeg er 28 år. Jeg er kommet dit hen at jeg må stå idrettskarrieren helt ut, eller prøve meg på noe nytt. Jeg har bestemt meg for å se om det finnes noe annet spennende å drive med etter OL, sa han.

Også Benske er i tvil om han satser videre.

– Jeg tenker litt i de samme banene som Ask. Kroppen min tåler nok et OL eller to til, men denne lettvektsklassen forsvinner ut av OL-programmet etter Paris, og da må jeg i så fall gå opp en klasse, sa han.

Den norske båten er rangert som nummer fire inn i OL. Sist år kom de på 8.-plass i VM-finalen, og i år ble det bronse i EM.

– Vi har gjort alt vi har kunnet og skuldrene er lave. Målet er medalje. Jeg tror at ingenting er umulig, sa Tjøm tidligere denne uken.