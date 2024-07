Påtalenemnda i NFF anker KFUM-straff – mener klubben må kastes ut av cupen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nemnda ønsker at KFUM Oslo skal kastes ut av cupen, subsidiært at boten skal økes betydelig og bli på inntil 500.000 kroner.

Eliteserieklubben brukte en spiller som skulle ha sonet karantene for gule kort. Påtalenemnda innstilte på at KFUM skulle dømmes til tap i den gjeldende kampen, og dermed også i kampen mot Lysekloster i 4. runde.

Doms- og sanksjonsutvalget kom denne uken til en annen konklusjon og idømte KFUM Oslo en bot på 100.000 kroner. Det ville bety at klubben får spille kvartfinale mot Stabæk i oktober.

Nå har påtalenemnda valgt å anke beslutningen, melder fotballforbundet på sitt nettsted.

– Anken gjelder sanksjonsutmålingen. Prinsipalt anføres det også for ankeutvalget at KFUM Oslo må idømmes «tap av resultat» i NM-kampene mot Sogndal og Lysekloster. Subsidiært gjøres det gjeldende at boten må settes betydelig høyere enn 100.000 kroner, dog oppad begrenset til 500.000 kroner, skriver påtalenemnda i sin anke.

Begrensningen på 500.000 kroner er lovbestemt.

