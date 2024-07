KFUM Oslo bøtelagt med 100.000 kroner for spillertabbe – blir ikke kastet ut av cupen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

KFUM-spiller Adnan Hadzic spilte 3.-rundekampen mot Sogndal og endte opp med å få avgjørende betydning da han scoret i straffesparkkonkurransen. Samtidig hadde Hadzic gult kort fra både første og andre runde, mot henholdsvis Årvoll og Frigg, og skulle dermed sonet karantene.

Regelverket er klart om at to gule kort gir en kamps karantene. Men Hadzic spilte kampen i Sogndal som KFUM til slutt vant. Og etter det har de også slått ut Lysekloster i neste runde og er klare for kvartfinalen i oktober. I serien er må det fire gule kort til før det utløser karantene.

