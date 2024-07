Hva er poenget med et regelverk om det bare skal settes til side?

Da det ble oppdaget at Kåffas Adnan Hadzic skulle sonet kampen mot Sogndal, der han ikke bare spilte hele kampen, men også fikk direkte kampavgjørende betydning ved å score i straffesparkkonkurransen som sendte Sogndal ut, skulle KFUM Oslo vært ute av cupen. Det hele ble imidlertid oppdaget for sent, slik at Kåffa også rakk å slå ut Lysekloster uka senere i en ny heseblesende cupkamp.

Allerede i starten av mai ble feilen oppdaget, før NFF nå har brukt 2,5 måned på å behandle saken. Først ble Lyseklosters protest korrekt avvist, før NFFs egen påtalenemnd tok initiativ til å reise sak for doms- og sanksjonsutvalget. De innstilte på at KFUM Oslo skulle hives ut av cupen, men tirsdag valgte altså doms- og sanksjonsutvalget å overprøve sin egen påtalenemnd og heller gi Kåffa bot på 100.000 kroner. I sin begrunnelse peker de blant annet på at det er for lenge siden cupkampene har blitt spilt, at de vil verne om «prinsippet i fotballen at kampresultater er endelige» og at protesten ble levert for sent.

Videre har de ilagt KFUM Oslo en bot på 100.000 kroner, som de mener skal ha en preventiv effekt, slik at andre klubber ikke skal spekulere i bryte loven på lignende måter i fremtiden. For det første er 100.000 kroner for lag som Bodø/Glimt, Molde, Rosenborg og de fleste lag i Eliteserien for lommerusk å regne, da Glimt nettopp har solgt en spiller for 170 millioner kroner. Da er det ikke videre problem å «betale seg ut av situasjoner der de har brutt regelverket som gjelder for bruk av spillere.»

NFFs største problem her er at det ikke finnes noe presedens, siden en lignende situasjon ikke har blitt oppdaget før. Derfor har det vært en diskusjon om hvor man skal legge seg, men når man har et regelverk og en tidligere presedens i ligakamper som tilsier at et lag som bruker en spiller som skulle ha sonet karantene blir dømt til tap, skjønner jeg ikke hvorfor ikke den samme logikken kan anvendes her.

Fra Kåffas side forstår jeg at de ønsker å spille videre, og de har selv innrømmet at de har gjort en feil, og feil kan skje. Samtidig har de brutt regelverket, og brukt en spiller som ikke skulle ha spilt. Det dro de åpenbart en fordel av, og spesielt siden den samme spilleren scoret i den avgjørende straffesparkkonkurransen. At protesten ikke ble levert i tide har ikke så mye å si all den tid påtalenemnda selv har tatt opp saken som et særskilt tilfelle. Når det gjelder tidsaspektet er det jo NFF selv som har brukt lang tid her. At det har vært pinse og diverse fridager i mai pluss nå ferie er ingen unnskyldning for at de har brukt godt over to måneder på å behandle denne saken.

Det mest fornuftige forslaget i denne saken ville vært at KFUM Oslo mister plassen, mens Sogndal møter Lysekloster i en omkamp der vinneren møter Stabæk første helga i oktober. Det er nesten ti uker til, og når et av argumentene for å ikke kaste KFUM Oslo ut er «innvirkning på klubbenes spillerlogistikk og lignende», så tviler jeg veldig sterkt på at det ikke er mulig å arrangere en kamp mellom Sogndal og Lysekloster i løpet av de neste ti ukene. Så travle kampprogram har ikke lag i OBOS-ligaen og PostNord-ligaen, og Sogndal har for eksempel to ukers pause mellom 2. september og 16. september, mens Lysekloster spiller en kamp 7. september. Det er mulig å finne en løsning her, om klubbene og NFF ønsker det.

Det er ikke noe poeng å ha et regelverk, hvis de som er satt til å håndheve det regelverket tar den enkleste veien ut. Dessverre har vi i flere saker sett at NFF ikke alltid har tatt de mest fornuftige avgjørelsene, og igjen må vi konstatere at så ikke har skjedd i denne saken heller. Når hovedargumentet er at kampene ikke kan spilles på nytt fordi det er for sent i sesongen, lønner det seg å jukse, og håpe at man ikke blir tatt for det. At NFF selv også burde hatt et system som gjør det umulig for klubbene å registrere ikke-reglementære spillere til kamper de skal sone, må det også være mulig å få på plass.

Da hadde vi sluppet hele denne suppa, der NFF igjen viser at de ikke ser likt på hva fotballen er og hvem den er til for som supporterne. Nesten uavhengig av regelverk vil en fotballsupporters magefølelse ofte si hva som er rett og galt. Den magefølelsen deler vel ikke akkurat de høye herrer i NFF og resten av Fotball-Norge. Diplomatisk sagt.

