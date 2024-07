Frustrert Norge-kaptein uten gode svar: – Vet ikke helt hvorfor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mange bomskudd og tekniske feil etter pause straffet Norge i åpningskampen.

– Det ble kaotisk. Det er veldig frustrerende at vi ender opp der. Jeg vet ikke helt hvorfor, og det er kanskje det tyngste med det, sa kaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

Hun var fattet, men skuffet.

– Vi må prøve å nullstille. Jeg synes ikke vi spiller som oss selv i dag, og hvis vi er oss selv, så stoler jeg veldig på oss, sa hun.

Der det lugget for Norge, storspilte Johanna Bundsen i det svenske målet.

– Hun har blitt et lite spøkelse for de norske spillerne, sa Discoverys ekspert Ole Gustav Gjekstad.

– Hun var vanvittig bra i dag, sa Oftedal om den svenske målvakten.

Tøft

Det ble fryktelig hektisk mot slutten av den andre omgangen. Målene haglet inn, og Sverige frustrerte de norske spillerne i forsvar og angrep.

Målvakt Katrine Lunde storspilte i den første omgangen, men fikk det vanskeligere etter hvilen.

– Det gjelder bare for oss å reise oss, og komme tilbake sterkere til neste kamp. Det er et lite slag som er tapt, men det er fortsatt en kamp framover, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til NRK

Etter to strake OL-gull har det blitt bronse ved de to siste anledningene for Norge.

Danmark neste

Det norske laget måtte klare seg uten Henny Reistad. Hun er ute av troppen med en ankelskade og ble erstattet av reserve av troppens yngste: Thale Rushfeldt Deila.

Like i forveien av Norges kamp hadde Frankrike slått Ungarn til øredøvende jubel foran sine hjemmesupportere, som laget et støynivå de norske ikke fikk oppleve i sin kamp.

Neste oppgave for håndballjentene er mot Danmark til søndag. Deretter venter Sør-Korea (30/7), Slovenia (1/8) og Tyskland (3/8).

De fire beste lagene går til kvartfinale.

