A-Ha mot ABBA i norsk utakt

PARIS (Dagsavisen): De innledende kampene i OL-håndball spilles i det som på olympisk kalles South Pars Arena 6, som høres ut som en lagerbygning for pappesker, men som er en vakker og intim arena som går inn i et kompleks av øvrige hallidretter.

Det offisielle navnet på stedet er Paris Expo Porte de Versailles og det høres jo hakket mer eksotisk ut. Ja, det ligger godt sør for sentrum i Paris. Her spilte altså Norge og Sverige sin første OL-kamp torsdag kveld, Norge i anonyme, mørkeblå tekstiler mot svenskenes mer klassiske gult og blått.

Det endte altså med svensk seier etter en kamp der det kladdet mer og mer for Norge. Men OL varer lenge og det har skåret seg for Norge i åpningskamper før. Ikke minst da laget vant sitt siste OL-gull i London i 2012.

Men vi dro ikke dit for å grave oss ned i norske bekymringer, men for å kartlegge stemningen og atmosfæren. Vertsnasjonen Frankrike hadde slått Ungarn i kampen før, og jubelen summet fortsatt i veggene. I løpet av en drøy halvtime skulle det rigges til ny kamp, arenaen ble igjen nesten fullsatt, men uten store blokker av norske og svenske supportere. De kommer senere i mesterskapet. Men mange franskmenn tok med seg denne kampen også. Kanskje de regner med Norge eller Sverige i finalen?

Moderne håndball skal være kaskader av lys og lyd fordi spillet i seg selv da antakelig defineres som for kjedelig. Annerledes er det vanskelig å tolke det. I motsetning til i fotball forventer man jo scoring i hvert angrep. Og det skjer ikke.

Etter den jevne og haltende førsteomgangen handlet pausen om musikk. Og da ble det allsangduell blant publikum. Man brukte selvsagt de to største etablerte verdenslåtene fra hvert land, ABBAS Mamma Mia mot A-Has Take On Me. Jeg trodde jo verden var ferdig med disse låtene nå, men ikke i en fransk OL-hall en sen julikveld. Og det var kanskje de franske tilskueres stemmeprakt som avgjorde duellen.

Musikken ble kjørt på full guffe før den brått ble avsluttet og publikum måtte synge selv. Lydnivået ga en knepen seier til A-Ha foran ABBA. Det var mer overraskende at det var kveldens eneste norske seier. Sveriges keeper Johanna Bundsen var kveldens største artist.

Neste motstander er Danmark søndag. Hva slags pauseduell blir det da? Kim Larsen mot Jahn Teigen? Det blir nok underordnet for håndballjentene. Vi trenger Henny Reistad tilbake. For dette laget kan ikke tape to kamper på rad.

