Håndballjentene med fiaskostart i OL – tapte mot Sverige for første gang på sju år

I det svenske målet storspilte Johanna Bundsen.

– Hun har blitt et lite spøkelse for de norske spillerne, sa Discoverys ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Det ble fryktelig hektisk mot slutten av den andre omgangen. Målene haglet inn, og Sverige frustrerte de norske spillerne i forsvar og angrep.

Målvakt Katrine Lunde storspilte i den første omgangen, men fikk det vanskeligere etter hvilen.

Etter to strake OL-gull har det blitt bronse ved de to siste anledningene.

Norge måtte klare seg uten Henny Reistad. Hun er ute av troppen med en ankelskade og ble erstattet av reserve av troppens yngste: Thale Rushfeldt Deila.

Like i forveien av Norges kamp hadde Frankrike slått Ungarn til øredøvende jubel foran sine hjemmesupportere, som laget et støynivå nordmennene ikke fikk oppleve under sin kamp.

Neste oppgave for håndballjentene er mot Danmark til søndag. Deretter venter Sør-Korea (30.07), Slovenia (01.08) og Tyskland (03.08).

De fire beste lagene går til kvartfinale.

