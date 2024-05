KFUM brukte suspendert spiller i cupen: - Unik situasjon

KFUM-spiller Adnan Hadzic spilte 3.-rundekampen mot Sogndal og endte opp med å få avgjørende betydning da han scoret i straffesparkkonkurransen. Samtidig hadde Hadzic gult kort fra både første og andre runde, mot henholdsvis Årvoll og Frigg, og skulle dermed sonet karantene.

Regelverket er klart om at to gule kort gir en kamps karantene. Men Hadzic spilte kampen i Sogndal som KFUM til slutt vant. Og etter det har de også slått ut Lysekloster i neste runde og er klare for kvartfinalen i oktober. I serien er må det fire gule kort til før det utløser karantene.

Første gang

- Denne situasjonen har vi aldri opplevd før i cupen, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) til Dagsavisen.

- I slike saker i seriespill har jo poengtrekk vært en form for sanksjon, men den kan jo ikke brukes her, sier han.

Reglementet åpner for at det kan legges inn protest i tilfeller der ikke-spilleberettigede spillere er benyttet, men dette må skje innen 48 timer etter kampslutt. Sogndal har ikke protestert og vil heller ikke gjøre det. Men NFF kan reise sak på eget initiativ.

- Nå har vi bedt om en forklaring fra KFUMs side, så havner saken på saksjonsutvalgets bord i neste uke, sier Fisketjønn..

– Her har vi gjort en tabbe vi ikke har vært klar over. Det er bare å beklage det, sier daglig leder Thor Erik Stenberg til VG.





Adnan Hadzic kom til KFUM Oslo fra dansk fotball i fjor sommer. (KFUM Oslo)

Mulig omkamp

I neste runde slo KFUM ut Lysekloster etter ekstraomganger, og det er vestlandsklubben som har reagert på Hadzic-episoden. Klubben hevder at den kunne fått en annen motstander i 4. runde. Lysekloster hevder overfor Bergens Tidende at de vurderer protest.

– Vi kommer til å sjekke opp i det. Bare tenk om de (KFUM) vinner hele cupen. Da er det virkelig noe som skurrer, sier trener Ruben Hetlevik til BT.

Om Lysekloster i det hele tatt kan ansees å være en part i saken, må NFF avgjøre.

Hvis KFUM Oslo blir straffet med nederlag i kampen, kan en løsning være at Sogndal og Lysekloster møtes i en slags omkamp om retten til å nå kvartfiinalen. Der ble KFUM trukket mot Stabæk på Nadderud i kvartfinalen som ikke skal spilles før 6. oktober.

Kommende søndag møter forøvrig KFUM Oslo Fredrikstad på Ekeberg, der de jakter årets første hjemmeseier i Eliteserien.

PS. KFUM-trener Johannes Moesgaard henviser til klubbledelsen for å uttale seg om dette.