Campenaerts vant da Halland Johannessen falt fra seierskampen: – Er det mulig?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det så så lyst ut, endelig satt han i dette finalebruddet. 35 kilometer igjen, så gikk det rett til … jeg skal ikke si det, utbrøt Christian Paasche på TV 2.

Victor Campenaerts vant den 18. etappen foran Mattéo Vercher og Michal Kwiatkowski. Torsdagens prøvelse gikk over 179,5 kilometer fra Gap til Barcelonnette.

Halland Johannessen trillet til slutt i mål som nummer 18. Etter målgang kunne man se at han var kraftig forslått med flere store skuddsår.

Halland Johannessen kjørte offensivt i den hektiske starten på den 18. etappen. Det sørget for at den norske Uno-X-rytteren klarte å komme seg med i en større gruppe.

– Det var dritt. Jeg føler at det ikke er mitt år i år. Jeg tenkte når jeg lå der at «faen, er det mulig?». Jeg føler meg sterk, så det er kjedelig, sa en gråtkvalt Halland Johannessen til TV 2 etter målgang.

– Forhjulet glapp, jeg kom sikkert litt for fort inn i svingen. Det var nære, men samtidig langt unna. Jeg følte at jeg kunne kjempet om seieren, men det vil seg liksom ikke, fortsatte han.

Uno-X-profilen fortalte også at han ikke hadde kjent noe særlig til sårene på etappen, men at han merket dem da han gikk av sykkelen. Han ville ikke konkludere med om han hadde pådratt seg noen brudd.

Falt

Da syklistene passerte den første av fem tredjekategorier på torsdagens etappe var bruddet etablert, og hovedfeltet ga etter hvert rytterne i tet godt over elleve minutters luke.

Johannessen var den eneste Uno-X-representanten i bruddet bestående av 36 ryttere. Blant Drøbak-syklistens konkurrenter var det en rekke sterke navn. Belgiske Wout Van Aert var på plass sammen med blant annet onsdagens etappevinner, Richard Carapaz.

På vei over den siste tredjekategoriserte stigningen var det en rekke forsøk på å bryte opp feltet, uten at noen lyktes før de nådde toppen.

Da etablerte det seg en gruppe på tre ryttere i tet, som Halland Johannessen prøvde å ta del i. Dessverre gikk han i bakken i en sving i utforkjøringen og ødela mulighetene sine for å kjempe om en etappeseier.

– Her er det muligens en drøm som er knust for Tobias Halland Johannessen, sa TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Kraftig forslått

Nordmannen kom seg raskt opp på sykkelen igjen, men måtte da finne seg i å være en del av den fjerde gruppen, godt over et halvt minutt bak syklistene i tet. Uno-X-profilen ga imidlertid ikke opp og syklet seg raskt opp til gruppe tre.

– Det er gledelig å se at han har kommet seg opp igjen og bitt smertene i seg. Du ser på armen at han er stiv og øm, og han er kraftig forslått. Men vi får tolke det som at han ikke har brukket noe siden han er på sykkelen, sa Kaggestad.

Dessverre for Halland Johannessen og resten av hans gruppe klarte de aldri å sykle inn teten, og de tre rykkerne i tet fikk dermed gjøre opp om seieren seg imellom.

Fredag er det duket for en real fjelletappe fra Embrun til Isola 2000, hvor rytterne skal da seg over to utenforkategoriserte stigninger, i tillegg til en førstekategorisert stigning.