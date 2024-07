Cort satte farge på spennende bruddetappe – Carapaz tok sin første etappeseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter sju strake etapper der etappevinneren enten kjemper om den gule eller den grønne trøyen, var det endelig duket for en skikkelig bruddetappe.

Cort lå i front nesten fra starten av etappen, men det tok over 100 kilometer før hovedfeltet lot det etableres et brudd med et forsprang på flere minutter.

Uno-X-lagets danske representant kapret både 20 spurtpoeng i den innlagte spurten og var førstemann over etappens første kategoriserte stigning drøyt tre mil før mål, men klarte ikke å kjempe om etappeseieren.

– Jeg synes det så vanskelig ut, men var nødt til å ha tro på det, ellers lykkes det ikke. Så kom det bare noen for gode klatrere opp i den store gruppen, og så ble vi kjørt av senere, sa Cort til TV 2.

Dansken endte som nummer sju i mål, to minutter og 38 sekunder bak etappevinneren.

Det ble ecuadorianske Richard Carapaz, som vant duellen i front, i kamp med briten Simon Yates. Carapaz, som endte som nummer tre sammenlagt i rittet i 2021, kunne juble for sin første etappeseier.

Cort står med én etappeseier tidligere i Tour de France, på den 10. etappen i 2022-versjonen av rittet. Da syklet ikke dansken for Uno-X. Cort signerte for det norske sykkellaget i januar.

Uno-X venter stadig på sin første etappeseier i verdens største sykkelritt.

Voldsom åpning

Cort kom seg i et firemannsbrudd tidlig på etappen, der feltet holdt et voldsomt høyt tempo i sidevinden i Frankrike.

Bruddet slet med å få noe særlig mer enn et minutt ned til hovedfeltet, men 54 kilometer fra mål fikk en gruppe på hele 48 ryttere stikke fra resten av hovedfeltet, i jakt på firemannsbruddet til Cort.

Blant forfølgerne kunne man finne de norske Uno-X-rytterne Johannes Kulset, Odd Christian Eiking og Jonas Abrahamsen. Ingen av nordmennene klarte derimot å komme seg opp i tetgruppen.

– Det var brutalt. Det var full gass fra start. Så kom vi tre andre med, pluss Magnus foran, så vi er fire mann blant 30 ryttere, og det er egentlig sykt bra. Sjuendeplass i dette selskapet var vanvittig bra av Magnus, sa Kulset.

Ungutten ble beste nordmann på 19.-plass, mens Eiking ble nummer 21. Abrahamsen endte på 36.-plass.

Hovedfeltet lettet endelig på sitt voldsomme kjør, og dermed kunne endelig noen andre enn sammenlagtfavoritter og spurtkanoner få muligheten til å vinne en etappe.

Det dro Carapaz nytte av. Etappeseieren var også den første noensinne til en rytter fra Ecuador. 31-åringen har kommet på andreplass på to tidligere etapper i Tour de France, begge i 2020.

Pogacar angrep

Bak i hovedfeltet stakk sammenlagtleder Tadej Pogacar ifra Jonas Vingegaard og fikk et forsprang på drøyt 10 sekunder i kategori-1-stigningen opp Col du Noyer, med en drøy mil igjen til mål.

Vingegaard klarte riktignok å hente inn forspranget til Pogacar i nedoverbakkene. Den slovenske sammenlagtlederen spurtet fra Vingegaard rett før mål. Pogacar økte dermed med to sekunder i sammendraget.

Ti sekunder før Pogacar gikk i mål, hadde tredjemann i sammendraget Remco Evenepoel krysset mållinjen. Belgieren er uansett snaut to minutter bak Vingegaard i sammendraget. Vingegaard er nå tre minutter og elleve sekunder bak Pogacar i kampen om den gule trøya.

Mannefall

Før etappen ble det klart at nederlandske Elmar Reinders og tyske Phil Bauhaus hadde gitt seg, og flere ryttere måtte kaste inn håndkleet i de vanskelige forholdene i starten av etappen.

Farten på de første hundre kilometerne lå på 49 kilometer i timen, og hovedfeltet ble flere ganger langstrukket. Det førte til vanskeligheter for flere erfarne ryttere.

Først måtte den ukrainske veteranen Aleksej Lutsenko gi seg, før spanske Fernando Gaviria sa seg ferdig med touren for denne gang.

Iren Sam Bennett falt tidlig av hovedfeltet og måtte også gi seg etter hvert, etter forsøk på å holde det gående. Spurteren kom på 2.-plass på tirsdagens etappe etter en massespurt.













