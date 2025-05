Melkøya lever videre

Tirsdag behandlet Stortinget fire representantforslag om å stanse elektrifiseringen av Hammerfest LNG (Melkøya), og eventuelt med karbonfangst- og lagring.

Frp, MDG og Rødt har alle ønsket å stoppe gassanlegget på Melkøya fra å bli elektrifisert fra land. Senere har Senterpartiet meldt seg på, etter å ha forlatt regjeringen.

Det så en stund ut som regjeringen måtte kjempe for å berge fortsatt elektrifisering, men slapp altså med skrekken. Lenge så det nemlig ut til å være flertall for et kompromissforslag fra Rødt, Pasientfokus og Christian Tybring-Gjedde, som ville sørget for at regjeringen måtte finne alternativer til elektrifiseringen av Melkøya.

Les også: Slik avgjør Frp skjebnen til elektrifiseringen av Melkøya

Men så kom den reddende engel gjennom Ola Elvestuen. Han ville ikke stemme for et forslag som reiser tvil om at de gitte tillatelsene på Melkøya ligger fast.

Samtidig vil han fortsette kampen for utbygging av et gasskraftverk med karbonfangst- og lagring på Melkøya.

Politisk spill

– Om jeg er en reddende engel, vet jeg ikke. Det er ingen grunn til å stanse de gitte tillatelsene på Melkøya. De ligger ikke i veien for et anlegg for karbonfangst- og lagring, sier Elvestuen til FriFagbevegelse

Det er ikke noe nytt standpunkt fra Elvestuen og Venstre.

– Det er noe vi har vært tidlig ute med å stå for, og det fortsetter vi med. Dette er ikke en sak som avgjøres med denne diskusjonen i dag, legger han til.

LO-lederen i Hammerfest, Kristiane Mauno Krystad, kaller striden om Melkøya et politisk spill om en sak som burde vært avgjort for lenge siden. Tillatelsene det siktes til ble gitt for to år siden.

– Det er urettferdig og frustrerende at Melkøya er blitt en symbolsak hvor så mange går mot elektrifiseringen. Det har skjedd mange andre steder uten at det er stoppet, sier Kristiane Mauno Krystad til FriFagbevegelse.

Sp har snudd

En for anledningen fulltallig stortingssal krever 85 stemmer for å få et flertallsvedtak. Ap og Høyre har sammen 84 stemmer. En stemme fra KrF eller Venstre ville holdt til flertall. Det siste ble også avgjørende.

På LO-kongressen sitter Kristiane Mauno Krystad og holder et øye med avstemningen på Stortinget. I Hammerfest er man lei av å leve i en limbo. Hele samfunnet har rigget seg etter fortsatt drift på Melkøya.

– Det har ligget i planene i mange år. Arbeidet er startet, kontrakter inngått og flerfoldige kroner er brukt, sier Krystad.

– Det var ingen diskusjon om dette før strømkrisa kom. Nå skal politikerne slå politisk mynt på dette. Det har skapt stor usikkerhet knyttet til arbeidsplassene, sier hun.

Nedtrapping starter

Uten en planlagt elektrifisering starter nedtrapping av driften i 2028. Utslippene vil øke. 500 arbeidsplasser står i spill, i tillegg til arbeidsplasser knyttet til leverandørindustrien i hele Nord-Norge.

Snøhvit Future, som prosjektet heter, baserer seg i en stor grad på bruk av lokale bedrifter og lokalt ansatte i regionen. Fra Kirkenes i nord til Mo i Rana i sør.

Med vedtaket om elektrifisering følger en kraftpakke som klart og tydelig henger sammen med elektrifiseringen av Melkøya.

Krystad innrømmer imidlertid at utviklingen av fornybar kraft går for sakte. Og at Finnmark i en større grad må prioriteres framover. Behandlingstiden må gå ned.

Hun er også klar på at denne saken her et sikkerhetspolitisk aspekt.

– At folk bor i Finnmark er det viktigste sikkerhetstiltaket etter Nato-medlemskapet. Å skrinlegge elektrifiseringen vil føre til fraflytting, mener Krystad.

– Uansvarlig

Både Høyre og Arbeiderpartiet ga i debatten uttrykk for at å snu i denne saken vil være uansvarlig – to år etter at tillatelsen ble gitt på helt selvstendig grunnlag.

– Avgjørelsen er tatt. Går man tilbake på dette setter man hele landets troverdighet som et pålitelig land å investere i, ikke bare i olje og gassektoren, i spill, sa saksordfører Bård Ludvig Thorheim (H) da han la fram saken i Stortinget.

– 1700 arbeidsplasser står i spill under utbyggingen med en lovlig gitt tillatelse. Det er uansvarlig å gå tilbake på dette nå, sa Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap).

– Adgangen til å trekke tilbake tillatelsen er svært liten. Det kan føre til store rettstvister med store økonomiske konsekvenser. Da vil alle tape over tid, advarte energiminister Terje Aasland (Ap)

Motstanden stor

Arbeiderpartiet og Høyre sto rimelig alene i stortingssalen. Fremskrittspartiet mener anlegget aldri skulle vært elektrifisert, og foreslår heller en utvidelse av dagens gasskraftverk som sin løsning.

Lars Haltbrekken (SV) varsler en katastrofe hvis regjeringen får gjennomslag for sin kraftplan, med en voldsom nedbygging av naturen.

Også han mener elektrifisering gjennom karbonfangst- og lagring er løsningen.

– Å pålegge Equinor flytende havvind og karbonfangst- og lagring, er det eneste realistiske alternativet til nedbygging av Finnmarks natur, mener Haltbrekken.

Les også: SV advarer mot «ørkesløs vandring» om Melkøya-saken