Paris-ordføreren holdt ord – svømte i Seinen

IOC, Hidalgo og resten av den politiske ledelsen i landet har til tider vært under press før startskuddet til OL går om under to uker. Flere ganger har målinger vist at E. coli-nivået i Seinen har vært langt over den anbefalte grensen, men de siste ukene har prøvene gitt gode svar.

Hidalgo har i likhet med Frankrikes idrettsminister Amelie Oudea-Castera, president Emmanuel Macron og IOC-president Thomas Bach varslet at de ville ta seg en svømmetur for å vise at vannkvaliteten er god nok.

Lørdag tok Oudea-Castera seg en svømmetur i elven. Onsdag fulgte Hidalgo etter.

Det er planlagt triatlonkonkurranser i Seinen fra 30. juli, mens det også skal foregå utendørssvømming der senere i sommerlekene.

Også åpningsseremonien i OL skal foregå på Seinen.

