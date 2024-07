Pogacar-smellene som gir Vingegaard håp før den siste Tour de France-uken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden den første etappen i 2022 har Pogacar slått Vingegaard på 41 av 57 enkeltetapper. På de kategoriserte fjelletappene er stillingen 13-5 i favør sloveneren. På tempo står det 2-2.

Likevel har dansken stått igjen med sammenlagtseieren i Paris i begge de to siste utgavene. Noen av Vingegaards enkelttriumfer mot Vingegaard har vært av det minneverdige slaget. Særlig fem av dem skiller seg ut:

13. juli 2022: På den 11. etappen til Col du Granon blir sammenlagtleder Pogacar parkert av Vingegaard, som med et vanvittig rykk slår Pogacar med to minutter og 51 sekunder. Nådestøtet avgjør i praksis Tour de France.

21. juli 2022: Fra Lourdes til Hautacam skal Vingegaard og Pogacar utkjempe en siste intens fjellkamp før Paris. Før den 18. etappen ligger Pogacar to minutter og 18 sekunder bak Vingegaard, men det er sistnevnte som vinner det siste slaget opp Hautacam med over minuttet ned til sloveneren på andreplass.

5. juli 2023: På den 5. etappen tar Vingegaard første stikk i sammenlagtkampen mot Pogacar. Dansken slår sin utslitte rival med over minuttet og skaffer seg en viktig luke i sammendraget.

18. juli 2023: Før den siste rittuken er det lite som skiller Vingegaard og Pogacar, men på den 22 kilometer lange tempoetappen er førstnevnte utilnærmelig. I mål skiller det ett minutt og 38 sekunder, og en rystet Pogacar levnes få sjanser til å slå tilbake.

19. juli 2023: Dagen etter maktdemonstrasjonen på tempoen svinner alt håp for Pogacar, som på den knalltøffe 16. etappen til Courchevel blir slått med nesten seks minutter av Vingegaard. Hele sju og et halvt minutt er avstanden mellom Vingegaard og Pogacar når rittet avsluttes i Paris.

Selv har ikke Vingegaard gitt opp håpet før årets siste rittuke. Tre minutter og ni sekunder skiller de to rivalene.

– Jeg tror fortsatt det er en sjanse for å vinne Tour de France. De siste to årene har Tadej hatt enkelte dårlige dager, så vi kan håpe at det skjer i år også. Hvis han imidlertid fortsetter som han har gjort til nå, så blir det tøft. Jeg er ikke skuffet ettersom dette var noe av det beste jeg har gjort i karrieren min, sa dansken etter søndagens etappe.

Tirsdag fortsetter Tour de France med en 188,6 kilometer lang etappe fra Gruissan til Nimes. Den siste rittuken består av én flat etappe, én kupert og tre fjelletapper, før det hele avsluttes med en 33 kilometer lang tempo fra Monaco til Nice.

