Vingegaard vil ikke gi opp den gule trøyen: – Tadej har hatt dårlige dager før

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tre minutter og ni sekunder skiller de to rivalene før den siste rittuken. Opp til Plateau de Beille søndag smadret Vingegaard sammenlagttoer Vingegaard med over ett minutt.

Det var imidlertid danskens Visma-lag som styrte store deler av begivenhetene på den 15. etappen.

– Jeg er veldig stolt av hvordan laget kjørte. De leverte veldig sterkt og vi kjørte hardt. I den siste stigningen følte jeg meg veldig bra, og jeg tror det var en av mine sterkeste prestasjoner i karrieren. Tadej var også utrolig sterk, så jeg kan ikke være skuffet, sa danske Vingegaard etter etappen.

Vingegaard har vunnet Tour de France de to siste årene, men en stygg krasj i Baskerland rundt i april preget forberedelsene til årets ritt. Med unntak av seieren på den ellevte etappen har Pogacar gått seirende ut av samtlige dueller så langt i årets tour.

Den danske sammenlagttoeren vil likevel ikke gi opp.

– Jeg tror fortsatt det er en sjanse for å vinne Tour de France. De siste to årene har Tadej hatt enkelte dårlige dager, så vi kan håpe at det skjer i år også. Hvis han imidlertid fortsetter som han har gjort til nå, så blir det tøft. Jeg er ikke skuffet ettersom dette var noe av det beste jeg har gjort i karrieren min.

Tirsdag fortsetter Tour de France med en 188,6 kilometer lang etappe fra Gruissan til Nimes.

Les også: Pogacar knuste Vingegaard igjen: – Jeg kunne ikke bedt om mer