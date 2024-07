Pogacar knuste Vingegaard igjen – Halland Johannesen imponerte

Etter heroisk innsats greide nordmannen å jobbe seg opp til firemannsbruddet som ledet rittet med fem mil igjen.

Sammen med blant andre Richard Carapaz holdt han lenge unna for hovedfeltet, men opp den siste stupbratte stigningen måtte nordmannen se sammenlagtfavorittene passere.

Da sto kampen om etappeseieren mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Sammenlagtrivalene var uten hjelperyttere de siste ti kilometerne av etappen, og drøye fem kilometer før toppen stakk Pogacar ifra dansken og sikret seieren i mål.

– Jeg kunne ikke bedt om noe mer fra disse to dagene, og hadde aldri trodd at det skulle gå så bra etter de to ukene her. Jeg er veldig fornøyd, også fordi jeg har pleid å slite i varmen, men i dag gjorde laget en kjempejobb med å kjøle meg ned. Det var en helt utrolig dag, og jeg liker fjellene her i Pyreneene, og de liker meg tilbake, sa Pogacar i seiersintervjuet.

Sloveneren dro da kraftig ifra i sammendraget og økte med over minuttet ned til Vingegaard. Før siste hviledag er det tre minutter og ni sekunder mellom første- og andreplassen i touren.

– Jeg var på limiten da Jonas prøvde å sykle fra meg, men jeg så at han også slet og at han ikke hadde de beste beina, så da prøvde jeg selv. Det ser veldig bra ut nå, men vi må holde fokuset de siste seks dagene og beholde den mentaliteten vi har nå inn i den siste uka, forteller Pogacar.

Feltet måtte gjennom en blytung etappe på Bastilledagen. Ut fra start i Loudenvielle gikk det rett opp en førstekategori, før tre videre førstekategorier og én utenforkategorisert stigning ventet på de 198 kilometerne til Plateau de Beille.

For flere av dem som ikke var med i kampen om etappeseieren, ble søndagen en kamp mot klokka. Flere av spurtkanonene, deriblant Mark Cavendish, måtte gi slipp på feltet allerede i første motbakke.

Jonas Abrahamsen mistet klatretrøyen på lørdagens etappe, og navnebror Vingegaard var mannen i polkadottene søndag. Dansken låner trøyen fra Pogacar som sykler i gult.

Halland Johannessen var også med på morgenbruddet på etappen. Han var først over etappens tredje førstekategori og hentet da ti poeng i kampen om klatretrøyen.

