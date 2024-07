Kristoff treer da Philipsen vant siste spurtetappe: – Vi gjør en god jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter tirsdagens etappe venter én kupert etappe og tre fjelletapper før rittet avsluttes med tempo søndag. Det var dermed knyttet mye prestisje til den 16. etappen der spurtlagene kjempet hardt for å få sin foretrukne spurter i god posisjon inn på oppløpet.

Der viste Philipsen muskler og vant. Biniam Girmay veltet bare 1,5 kilometer før målgang, og dermed fikk han ikke være med i kampen om sin fjerde etappeseier i årets ritt. Han leder poengkonkurransen.

– Jeg er veldig fornøyd med seieren. Det er alltid kjekt å vinne sammen som et lag, og det gjør vi i dag. Jeg følte meg bra etter hviledagen, og har følt at formen har blitt bedre gjennom årets utgave i Tour de France, så hvis vi satte meg i god posisjon hadde jeg troen på seier, sier Philipsen til arrangøren og fortsetter:

– Det er vanskelig å vinne en etappe i Tour de France, så det at vi klarer å vinne tre etapper bør vi være stolte av. Alt er mulig med tanke på poengtrøya, men det blir veldig hardt da Girmay klatrer bra. Jeg håper bare han har det bra etter velten, da han ikke fortjener å tape på denne måten, forteller Philipsen.

Ny tredjeplass for Kristoff

Alexander Kristoff og Uno-X gjorde en god jobb på oppløpet. Det endte med 3.-plass for Kristoff.

– Vi gjør en god jobb som lag i dag. Dessverre kommer Alpecin og skviser seg mellom oss. Jeg føler jeg har farten inne til å hamle opp med de beste, men jeg må være lengre fram. Litt skuffende at vi ikke greide å komme først inn på oppløpet, sa Kristoff til TV 2 og fortsatte:

– Alt i alt gjorde Rasmus (Tiller), (Magnus) Cort og (Jonas) Abrahamsen en veldig god jobb. Jeg følte jeg fikk en fin reise inn, men når Alpecin kommer seg inn foran meg blir det vanskelig. Vi samler ikke på tredjeplasser, men samler på UCI-poeng. Jeg er ikke like rask som for ti år siden, men når du blir tre i Touren er du nære å ta det helt store. Vi får være fornøyd med de to tredjeplassene, men skulle gjerne byttet de mot en førsteplass, forteller Kristoff.

Han har gode minner fra tirsdagens målby Nîmes. I 2014 spurtet han inn til seier der på den 15. etappen av Tour de France. Det var hans andre av fem etappetriumfer i det prestisjetunge rittet.

– Det er kult å se at vi kan kjempe mot de beste i verden på en slik spurtetappe som dette, så det lover godt for fremtiden. Da må kanskje noen andre ta den siste jobben, sa 37-åringen.

Alene i front

Siden den gang har Nîmes vært målby tre ganger. Med tre mil igjen veltet Uno-X-rytter Johannes Kulset, men han kom seg tilbake på sykkelen.

Første halvpart av etappen gikk svært sakte der ingen viste tegn til angrep på hovedfeltet.

Bryan Coquard vant den innlagte spurten underveis, og like etterpå stakk Thomas Gachignard (TotalEnergies) i dagens første bruddforsøk.

Han fikk to minutters forsprang, men alene greide han ikke å holde unna da hovedfeltet satte opp farten. Etappen ble avgjort med massespurt.

Fjell i vente

Onsdag venter en fjelletappe med noen tøffe stigninger mot slutten. Den strekker seg over 177 kilometer fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Superdévoluy.

UAE-rytter Tadej Pogacar leder i sammendraget med 3.09 minutter ned til Jonas Vingegaard. Den danske Visma-rytteren er regjerende mester, men har blitt satt kraftig på plass av Pogacar i de verste bakkene i årets utgave.

Vingegaard var tidligere i år involvert i en stygg krasj i Baskerland rundt i april. Der pådro han seg ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet.

