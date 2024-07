VIF endelig i forkant av overgangsvinduet: – Må være første gang

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Onsdag 17. juli åpner det norske overgangsvinduet, som er åpent helt til 2. september. Det betyr halvannen måned med spekulasjoner og overgangsrykter og muligheten til å forsterke laget, men på Intility ser ikke sportssjef Joacim Jonsson for seg at de skal være veldig aktive.

– I utgangspunktet ser vi ikke etter så veldig mye i vinduet som kommer. Vi er ikke så mange forsvarsspillere, så hvis det er noe vi ser etter i dette vinduet blir det å få inn en forsvarsspiller til. Så vet du aldri hva som skjer i et vindu, og hvis det forsvinner spillere ut må de erstattes. Det er et ganske langt vindu som åpner nå, og vi har flere spillere som er attraktive for andre klubber, så ting kan skje, forteller Jonsson til Dagsavisen.

I forkant av vinduet

Både Jonsson og trener Petter Myhre sier at det ikke er den helt store økonomien til å gjøre så mange krumspring, etter at VIF fikk hentet inn Carl Lange og Muamer Branajac før vinduet åpnet.

– Vi har en liste som vi kontinuerlig jobber med, men så er det selvsagt også et økonomisk spørsmål hvor mange på den listen vi kan få tak i. Etter at vi fikk på plass Carl og Muamer er det ikke spesielt marked for å gjøre så mye mer sånn situasjonen er nå, opplyser Jonsson.

Sportssjefen skrøt av begge to etter deres første treningskamp mot Kongsvinger, og sier at Vålerenga for en gangs skyld har vært i forkant av et overgangsvindu.

– Det var helt avgjørende at vi fikk gjort de to avtalene før vinduet åpnet. Vålerenga har alltid vært på etterskudd i spillerlogistikken, men nå fikk vi gjort to grep tidlig som er svært gunstig både for oss og for dem som spillere. Det gir oss begge mer trygghet, da spillerne ikke må levere fra dag én. Før har det vært sånn at vi har solgt spillere, slik at de vi har hentet inn MÅ levere fra dag en. Nå kan de i stedet komme inn og få tid til å spille seg inn i laget og bli bedre, sier Jonsson og fortsetter:

– Du trenger tid og ro for å spille deg inn på et lag, og få ut det beste av dine kvaliteter i et nytt land med nye lagkamerater og i en ny liga. Det ser du også på spillere som Bodø/Glimt har hentet i både Hugo Vetlesen og Albert Grønbæk, som nå blir solgt for 170 millioner kroner. De leverte heller ikke fra start, så det at vi nå er i forkant er en helt ny verden for oss, forteller sportssjefen.

Mulig med forsvarer inn

Trener Petter Myhre er naturlig nok også fornøyd med at laget har forsterket seg, allerede før vinduet er åpent.

– Vi har jobbet knallhardt med å få inn folk siden vi tok over klubben, selv om det fra utsiden kan lages narrativer om hvor få vi har vært og at vi sliter på overgangsmarkedet. Vi har både vært i dialog om mange spillere der vi har fått nei fra klubb, og vært enige med klubber, der spillerne selv har takket nei. Vi har også vært enige med både spiller og klubb og trodd vi har signert noen bare for at noe har skjedd helt på tampen, sier Myhre og fortsetter:

– For oss har det vært helt bevisst at vi ønsket å få inn spillere tidlig i vinduet, men det er ikke dermed sagt at vi får det til. Vi er prisgitt at spillerne er interesert og at klubben er villig til å selge, så det er ikke bare oss det står på, men nå materialiserte det seg med Carl og Mo som vi har jobbet med lenge, og i tillegg fikk vi signert Brice permanent. Det er vi veldig fornøyde med, forteller Myhre.

VIF-trener Petter Myhre

Vi må hente spillerne vi ønsker å hente når de er klare.

– Vi har alltid sagt at vi ønsker dobbel dekning på hver plass, og nå er det litt sånn at vi er tre noen plasser og bare én noen plasser, men sånn er dynamikken. Hadde vi ventet til etter sesongen med Carl og Muamer hadde ikke de vært tilgjengelig, for da hadde noen andre klubber kjøpt dem i sommer. Derfor kan det være at vi ser etter en forsvarsspiller, også kan det være noen forsvinner ut, sier Myhre.

Vil beholde Håkans

En av spillerne de ikke ønsker skal forsvinne ut, er Daniel Håkans. Den finske angriperen har slitt mye med skader i vår, og ble også sett på en Allsvenskan-kamp som fikk overgangsryktene til å svirre.

– Alt det med Sverige ble blåst opp. Håkans har hodet sitt her, og hvis det ikke kommer et veldig godt bud på han nå i sommer, og han ønsker den overgangen sterkt, er ikke det et tema. Per nå er vi fornøyd med stallen, men det er klart at hvis vi får 100 millioner for Håkans må vi vurdere det, sier Myhre og ler.

Daniel Håkans i aksjon mot Kongsvinger

Jonsson bekrefter at det ikke har vært noen utvikling rundt Håkans, og sier også han at VIF må få et Grønbæk-bud på finnen om de skal vurdere å selge han.

– Det er deilig å se at han er frisk og rask igjen, da han har en x-faktor som få andre med tempoet sitt. Han er blant de mest attraktive spillerne vi har, og selv om det er et langt vindu sitter vi med begge hendene på rattet ved et eventuelt salg og det er veldig gunstig, sier Jonsson og fortsetter:

– Vi ønsker ikke å selge han, men samtidig rår vi ikke over alt som skjer. Kommer det bud som er såpass høye at vi ikke kan si nei, må vi selvsagt vurdere det. Sånn er det alltid for norske klubber. Jeg skjønner at supporterne ikke vil at vi skal selge våre beste spillere, og spesielt ikke de vi har utviklet selv, men sånn fungerer ikke verden. Spillerne er her for å komme til neste steg, og for oss er det et økonomisk bein å selge våre beste spillere. Sånn kommer det alltid til å være, så den stormen må vi bare stå i, forteller Jonsson.

