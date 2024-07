Glimt solgte Grønbæk til Rennes for norsk rekordsum: – En fin avtale

Det bekrefter Glimt på sine nettsider.

– Det er vemodig, men jeg syns det er på riktig tidspunkt, og noe jeg har ønsket selv. Det er med blandede følelser at jeg reiser nå, for jeg har hatt en vanvittig god tid i Glimt, sier Grønbæk.

Onsdag erfarte både VG , Nettavisen og Avisa Nordland overgangen. De to sistnevnte skrev at avtalen har en totalpakke på 15 millioner euro, noe som tilsvarer over 170 millioner kroner. I tillegg skal det ligge noen bonuser og en videresalgsklausul i avtalen.

Det gjør den til tidenes største i Eliteserien. Den tidligere rekorden hadde David Datro Fofana på 130 millioner kroner da han gikk fra Molde til Chelsea.

– En fin avtale for begge parter

Glimt skriver ikke hvor mye overgangssummen er, men betegner den som «en større overgangssum».

– Det er en veldig fin historie. Det betyr selvfølgelig mye at jeg kan gi igjen i forhold til det som Bodø/Glimt har gitt meg, så det setter jeg pris på, sier Grønbæk.

– Jeg er glad for at jeg kan gi klubben noe lukrativt for framtiden. Det er en fin avtale for begge parter, vi får begge mye ut av det, fortsetter han.

Tap i siste kamp

Etter lørdagens 1-2-tap borte mot Sandefjord bekreftet også Grønbæk at han var på vei bort fra klubben.

– Dette var nok min siste kamp. Det var en veldig kjip måte det sluttet på, men jeg har hatt de to beste årene i Glimt og ville ikke gjort noe annerledes, sa dansken til TV 2.

Grønbæk gjorde sommeren 2022 overgang fra danske AGF til Bodø/Glimt, hvor han har gjort braksuksess. Fasiten etter 87 kamper med Glimt er 30 mål og 16 målgivende pasninger.

Rennes endte forrige sesong på 10.-plass i Ligue 1, fem poeng bak 7.-plassen som sikret spill i conferenceligaen.

