Ex-Glimt-spiller avgjorde da tabelljumbo Sandefjord slo serieleder Bodø/Glimt

Seieren sender imidlertid Sandefjord bare forbi Haugesund på tabellen, som har tre kamper mindre spilt. Det skiller riktignok bare ett poeng opp til Tromsø på trygg grunn.

Triumfen var også Sandefjords første på ni kamper. Sist de stakk av med tre poeng var helt tilbake til 4-1-seieren hjemme over Sarpsborg 08 12. mai. Glimt sto på sin side med tre strake seire i ligaen før lørdagens tap.

Gultrøyene fortsetter likevel på toppen av tabellen, men taper dyrebare poeng i gullkampen. Etter halvspilt sesong skiller det fem poeng ned til Molde på 2.-plass, som også bare klarte uavgjort borte mot Fredrikstad.

Alexander Ruud Tveter sendte vertene i ledelsen etter en snau halvtime, før Stian Kristiansen doblet på hodet rett før timen var spilt. Patrick Berg reduserte rett etterpå, men det var likevel ikke nok for å avverge det pinlige tapet for Glimt.

– Det er utrolig deilig. Jeg sa før kampen at vi hadde gode forutsetninger for å gjøre det bra, så det er deilig. Jeg er så fornøyd og stolt av guttene, sa Kristiansen til TV 2 etter at seieren var sikret.

– Det er jævlig deilig å få sette 2-1-målet, fortsatte han.

Sandefjord fikk en kjempesjanse etter 13 minutter da Nikita Haikin sendte ballen rett til Eman Markovic. Dessverre for vertene løp Jostein Gundersen han opp og snappet ballen raskt. Glimt-stopperen sendte også Markovic i bakken, noe som fikk Sandefjord-spillerne til å rope på straffe. Det fikk de ikke, til og med etter at VAR koblet seg på.

Fire minutter

Etter en snau halvtime satt den imidlertid for blåtrøyene da Filip Ottosson snappet opp ballen og sendte den videre til Markovics, som igjen la videre til Ruud Tveter. Spissen var som vanlig sikker da han banket et skudd via Odin Bjørtuft og inn i mål.

– Det var godt med en scoring, jeg håper det blir flere i andre omgang, sa Ruud Tveter til TV 2 i pausen.

Etter hvilen gjorde Glimt tre bytter: Nino Zugelj, Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge kom inn for Brice Wembangomo, Adam Sørensen og Adam Sørensen.

Innhoppet til Zugelj varte imidlertid ikke lenger enn i fire minutter, før han på dro seg en skade og måtte bli byttet ut med Oscar Kapskarmo.

– I ekstase

Og da klokken snart skulle passere timen kunne hjemmepublikummet slippe jubelen løs igjen da tidligere Glimt-spiller Kristiansen stanget inn et frispark fra Ottosson.

– For en kamp dette Sandefjord-laget er i ferd med å levere. Bodø/Glimt i trøbbel, Sandefjord i ekstase, utbrøt TV 2-kommentator Amund Lutnæs.

Kristiansen ble i mars solgt fra Glimt til Sandefjord, hvor han har notert seg for tre mål på 15 kamper for klubben fra hvalfangerbyen.

Glimt slo imidlertid raskt tilbake da Berg reduserte med en kanonkule bare minuttet senere. Det ble riktignok nordlendingenes eneste mål i kampen, og Kjetil Knutsens menn måtte dermed innse det sjokkerende nederlaget.

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1 (1-0)

Jotun Arena, 4179 tilskuere.

Mål: 1-0 Alexander Ruud Tveter (28), 2-0 Stian Kristiansen (59), 2-1 Patrick Berg (61).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Stian Kristiansen, Hugo Keto, Sandefjord.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Vetle Walle Egeli, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler (Marcus Melchior fra 80.), Filip Ottosson, Sander Risan Mørk (Simon Amin fra 71.) – Jakob Dunsby, Alexander Ruud Tveter, Eman Markovic.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Nino Zugelj fra 45.), Jostein Gundersen (Sondre Brunstad Fet fra 86.), Odin Bjørtuft, Adam Sørensen (Fredrik Bjørkan fra 45.) – Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Fredrik Sjøvold, Håkon Evjen, August Mikkelsen (Jens Petter Hauge fra 45.).

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0.

