Drømmemål fra Sørås avgjorde HamKams dødballkamp mot Odd

Midtbanespilleren hadde aldri scoret i Eliteserien før, men kunne knapt drømt om et bedre debutmål på toppnivå.

26-åringen tok saken i egne føtter etter 62 minutter, da han klinte til fra 25 meter. Ballen suste i nettet bak André Hansen.

Målet var av langt høyere kvalitet enn det som ble servert før hvilen, der et cornermål fra hvert av lagene sørget for 1-1 til pause.

John Olav Norheim headet HamKam i ledelsen, men Mikael Norø Ingebrigtsen utlignet fem minutter senere da han fikk stå umarkert midt foran mål etter en innsvinger fra Espen Ruud.

HamKam tok derimot kommandoen i 2. omgang og kanonskuddet til Sørås ble det store høydepunktet for de tilreisende Kamma-supporterne, som kunne juble for tre viktige poeng.

Tre poeng er også differansen på tabellen mellom Odd og HamKam, i en skikkelig jevn eliteserie. Odd blir liggende på kvalikplass, mens HamKam tar et byks opp på tabellen.

Corner er mål

Drømmescoringen til Sørås ble kampens høydepunkt, men hovedrollen før pause var farlige cornere fra begge lag.

Etter drøyt 20 minutters spill sendte Odds Tony Miettininen ballen i mål etter et hjørnespark, men dommer Sigurd Smehus Kringstad hadde allerede blåst av for en hands i forkant av skuddet til midtstopperen. Dermed ble det ingen mål-jubel for Odd.

Det ble det derimot få minutter senere, da Norheim stanget inn et cornerforsøk fra HamKam og sendte bortelaget i føringen.

Ledelsen sto seg ikke særlig lenge, for fem minutter etter Norheims ledermål, utlignet Ingebrigtsen, også det etter corner.

Knallskudd

Begge lag gjorde hvert sitt bytte til pause, men det var HamKam som kom best ut av det. Etter en snau time kom Pål Alexander Kirkevold innpå i tillegg og var nær ved å score etter et minutt på banen.

Men der Kirkevold ikke hadde marginene på sin side, fikk Sørås fulltreff få minutter senere. Målet seiler opp som en kandidat til årets mål og kan bli livsviktig for HamKam i en sesong, der tre poeng betyr stor forskjell på tabellposisjonen.

Odd får en knalltøff oppgave neste serierunde, med bortekamp mot serieleder Bodø/Glimt på fredag. HamKam skal på sin side til dyst hjemme mot Fredrikstad på søndag.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Odd – HamKam 1-2 (1-1)

Skagerak Arena, 3783 tilskuere.

Mål: 0-1 John Olav Norheim (24), 1-1 Mikael Ingebrigtsen (29), 1-2 Tore Sørås (63).

Dommer: Sigurd Kringstad.

Gult kort: Mihajlo Ivancevic, Odd, Vidar Ari Jónsson, HamKam.

Lagene:

Odd (3-2-3-2): André Hansen – Solomon Owusu (Mihajlo Ivancevic fra 45.), Steffen Hagen, Tony Miettinen – Espen Ruud (Syver Aas fra 67.), Samuel Skjeldal – Mikael Ingebrigtsen, Filip Jørgensen, Tobias Svendsen (Sondre Solholm Johansen fra 82.) – Ole Erik Midtskogen (Oliver Hagen fra 82.), Faniel Tewelde (Bilal Njie fra 66.).

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, John Olav Norheim, Brynjar Ingi Bjarnason – Vidar Ari Jónsson (Snorre Strand Nilsen fra 45.), Vegard Kongsro – Gard Simenstad, Tore Sørås, Kristian Onsrud – Henrik Udahl (Moses Mawa fra 90.), Niklas Ødegård (Pål Alexander Kirkevold fra 58.).

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0.

---