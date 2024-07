Molde med poengtap mot disiplinert Fredrikstad

Sist lagene møttes på øverste nivå i Norge, i 2012, endte sesongen med nedrykk for Fredrikstad og seriegull til Molde. Før lørdagens oppgjør i plankebyen skilte det derimot bare fem poeng mellom lagene.

Men Molde kom til kamp som favoritt og tok etter hvert kommandoen i kampen, men slet med å spille seg gjennom Fredrikstads kompakte forsvar.

Molde kom til større muligheter etter pause, men hjemmelagets eminente keeper Jonathan Fischer sto i veien når Molde klarte å få skuddene sine på mål.

Dermed endte det målløst og med ett poeng til hvert lag. Det er nok Fredrikstad langt mer fornøyd med enn gulljagende Molde.

Anspente minutter

FFK fikk en fantastisk åpning på sin første sesong på øverste nivå i Norge siden 2012, men i de siste kampene har det gått tråere. Før kampen mot Molde hadde østfoldingene to uavgjort og to tap på sine fire siste kamper.

I to av kampene fikk FFK tidlig utvisning og måtte spille med ti mann store deler av kampen, men mot Molde var hjemmelaget langt mer disiplinerte fra start.

Etter 25 minutter uten særlig store høydepunkter fikk Molde to sjanser på rappen. Først da FFK-keeper Jonathan Fischer måtte ut til 16-meteren for å avverge da Eriksen var på vei gjennom og så like etter da Emil Breivik skjøt like utenfor fra god posisjon.

Like langt

Like etterpå smalt det fra Fredrikstad-kaptein Júliús Magnússon, som fikk kjempetreff på volley, men Molde-keeper Albert Posiadala i full strekk fikk dyttet ballen unna.

Bortsett fra de få, men henholdsrike minuttene like før halvtimen var spilt, skjedde det fint lite før pause og lagene gikk målløse til pause.

Molde fikk en stor dobbeltsjanse etter 52 minutter, men Fischer reddet et farlig forsøk fra Martin Linnes og var heldig med at Breivik ikke klarte å sette returen på mål.

Oscar Aga kunne fort sørget for FFK-ledelse etter 70 minutter, men spissen fikk ikke avsluttet før Moldes Valdemar Lund fikk taklet ballen unna i siste liten.

Dermed endte det med poengdeling.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Fredrikstad – Molde 0-0 (0-0)

Fredrikstad stadion, 9115 tilskuere.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Maï Traoré, Fredrikstad, Kristian Eriksen, Eirik Haugan, Molde.

Lagene:

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Maxwell Woledzi, Sigurd Kvile, Brage Skaret (Philip Aukland fra 84.) – Simen Rafn, Patrick Metcalfe, Júliús Magnússon, Stian Stray Molde – Sondre Sørløkk (Henrik Kjelsrud Johansen fra 84.), Oscar Aga (Brandur Hendriksson fra 90.) – Maï Traoré (Ludvig Begby fra 79.).

Molde (3-2-3-2): Albert Posiadala – Eirik Haugan, Casper Øyvann, Anders Hagelskjær (Valdemar Lund fra 65.) – Martin Linnes, Mathias Fjørtoft Løvik (Kristoffer Haugen fra 87.) – Eirik Hestad (Halldor Stenevik fra 65.), Mats Møller Dæhli (Alwande Roaldsøy fra 45.), Emil Breivik – Kristian Eriksen, Magnus Wolff Eikrem (Aaron Samuel fra 79.).

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0.

---